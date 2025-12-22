Tesla vs. NVIDIA

Seit seinem Börsengang hat Tesla eine beeindruckende Kursentwicklung hingelegt - doch wie schlägt sich der Elektroautohersteller im Vergleich zu Tech-Giganten wie Amazon, Apple und NVIDIA?

• Teslas Aktienwert ist seit Börsengang 2010 stark angestiegen

• Tesla entwickelt sich vom reinen Elektroautohersteller zu einem Unternehmen mit breiter Produktpalette - einschließlich globaler Ladenetzwerke, Solartechnik und Energiespeichern

• NVIDIA profitiert vom Tech- und KI-Boom



Seit Teslas Börsengang im Jahr 2010 sind die Aktien des Unternehmens um rund 36.000 Prozent gestiegen. Damit gehört der US-Elektroautohersteller zu den erfolgreichsten Technologiewerten des letzten Jahrzehnts. Auch die Tech-Unternehmen Amazon, Apple und NVIDIA haben ähnliche Wachstumsphasen durchlaufen, wodurch sie heute zu den größten Unternehmen der Welt gehören.

Tesla-Aktie

Tesla ist inzwischen weit mehr als ein Hersteller von Elektrofahrzeugen. Das US-Unternehmen hat seine Produktpalette ausgeweitet und ein internationales Netzwerk von Ladestationen aufgebaut. Zudem nutzt Tesla seine Technologie zur Weiterentwicklung von Solarlösungen für private Haushalte. So bietet das US-Unternehmen einen Stromspeicher an, der den aus Sonnenenergie gewonnen Strom, sowie den Netzstrom speichern kann. Durch solche Entwicklungen kann das Unternehmen einen größeren Markt bedienen.

Musks Zukunftspläne für Tesla

Tesla bereitet sich derzeit auf seinen nächsten Schritt vor. So verfolgt das Unternehmen die Vision von vollständig selbstfahrenden Fahrzeugen und Robotaxis. Analysten erwarten, dass Tesla durch die Weiterentwicklung dieser Technologie seinen Umsatz erheblich steigern könnte. Außerdem will das Unternehmen zukünftig vermehrt auf die Entwicklung humanoider Roboter setzen, die universell einsetzbar sind und einfache und monotone Tätigkeiten übernehmen sollen.

Wäre ein IPO-Investment bei Amazon, Apple oder NVIDIA lukrativer gewesen?

Nach Berücksichtigung aller Aktiensplits zeigt sich: Eine Investition von 1.000 US-Dollar zum Börsengang von Tesla hätte Mitte Dezember 2025 einen Wert von rund 813.000 US-Dollar erreicht (berechnet mit dem Schlusskurs vom 17.12.2025 von 467,26 US-Dollar). Bei Amazon wären aus denselben 1.000 US-Dollar nach mehr als 25 Jahren an der Börse etwa 2,92 Millionen US-Dollar geworden (berechnet mit dem Schlusskurs vom 17.12.2025 von 221,27 US-Dollar). Auch ein Investment in NVIDIA bei Börsengang hätte sich stark ausgezahlt und wäre 2025 rund 6,83 Millionen US-Dollar wert (berechnet mit dem Schlusskurs vom 17.12.2025 von 170,94 US-Dollar). Wer 1.000 US-Dollar in Apple-Aktien investiert hätte, hätte im Jahr 2025 ein Vermögen von rund 2,74 Millionen US-Dollar erzielt (berechnet mit dem Schlusskurs vom 17.12.2025 von 271,84 US-Dollar).

Amazon hat seit Börsengang im Jahr 1997 um rund 260.000 Prozent zugelegt. Auch Apple konnte um mehr als 260.000 Prozent wachsen. Spitzenreiter NVIDIA legte seit Börsenstart um über 400.000 Prozent zu (alle Stand 01.12.2025). Durch NVIDIAs starkes Wachstum hätte eine Investition beim Gang an die Börse ein Vermögen erzielt. Doch obwohl Tesla erst seit 2010, und somit am kürzesten im Vergleich, an der Börse ist, konnte das Unternehmen ein Wachstum von 36.000 Prozent verbuchen. So zählt das US-Unternehmen auch zur Spitze der Tech-Unternehmen und eine Investition zu Börsenstart hätte auch hier hohe Gewinne für Anleger bedeutet.

