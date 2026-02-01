GNW-News: Accumulus Technologies erhält SOC 2 Typ 2-Zertifizierung, HITRUST i1-Zertifizierung und ISO 27001-Zertifizierung für die Accumulus-Plattform
^SAN FRANCISCO, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies, ein
führender Anbieter von Cloud-Technologie für den regulatorischen Austausch, gab
heute bekannt, dass die Accumulus-Plattform (?Plattform") drei wichtige
Sicherheitsmeilensteine von Drittanbietern erreicht hat: SOC 2 Typ 2-
Zertifizierung, HITRUST i1-Zertifizierung und ISO 27001-Zertifizierung. Diese
Erfolge unterstreichen das kontinuierliche Engagement von Accumulus Technologies
für robuste Informationssicherheit, Risikomanagement und Datenschutzpraktiken.
?Sicherheit und Vertrauen sind grundlegend für unsere Ziele, die globale
regulatorische Vernetzung zu beschleunigen", erklärte Francisco Nogueira, CEO
von Accumulus Technologies.?Die Erlangung dieser drei branchenweit anerkannten
Auszeichnungen spiegelt die Stärke unserer Kontrollen und Prozesse wider und
bietet unseren Kunden und Partnern eine verifizierte Gewissheit darüber, wie wir
ihre Daten schützen."
Sowohl die SOC 2 Typ 2-Bescheinigung als auch die ISO 27001-Zertifizierung
wurden von dem unabhängigen Prüfer A-LIGN durchgeführt, einem führenden Partner
für Sicherheit und Compliance, dem mehr als 4.000 globale Unternehmen vertrauen.
Zusammen geben diese unabhängigen Bewertungen den Kunden die Gewissheit, dass
Accumulus Technologies wirksame Kontrollen zum Schutz sensibler Daten
implementiert hat und diese langfristig aufrechterhält.
Die HITRUST-Zertifizierung der Plattform belegt, dass Accumulus Technologies die
Anforderungen führender Cybersicherheits- und Regulierungsrahmen erfüllt und
somit über wirksame Kontrollen zum Schutz sensibler Daten und zur effektiven
Risikosteuerung verfügt. Diese Leistung basiert auf dem HITRUST Assurance
Program und spiegelt unabhängige Tests durch Dritte, eine zentralisierte
Qualitätssicherung und eine Zertifizierung wider, die durch die Cyber Threat-
Adaptive Engine von HITRUST unterstützt wird. Diese Elemente gewährleisten eine
kontinuierliche Anpassung an die neuesten Bedrohungsinformationen und sich
weiterentwickelnden Standards von NIST, ISO und OWASP.
?Die Erlangung der HITRUST-Zertifizierung unterstreicht das Engagement von
Accumulus Technologies für das Management von Informationsrisiken und den Schutz
sensibler Daten durch einen strengen, bewährten Sicherungsprozess", erklärte
Gregory Webb, CEO von HITRUST.?Diese Leistung spiegelt den proaktiven Ansatz
der Organisation in Bezug auf Cybersicherheit und Vertrauen wider."
Zusammen bieten diese Meilensteine Kunden und Partnern eine verifizierte
Gewährleistung der Sicherheitslage der Plattform und fördern so ein stärkeres
Vertrauen, optimierte Lieferantenbewertungen und eine zuversichtliche Einführung
in großem Maßstab.
ÜBER ACCUMULUS TECHNOLOGIES
Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter von Cloud-Technologien, der
die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen
Aufsichtsbehörden neu definiert, um den Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung
zu beschleunigen - von der Entdeckung bis zur weltweiten Verfügbarkeit. Unsere
sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform - im Jahr 2025 hervorgegangen aus
der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy - ermöglicht die
kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit. So schaffen
wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen, globale Koordination und
schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit. Mit einem klaren Fokus
auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das
globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.
ÜBER A-LIGN
A-LIGN ist der führende Anbieter von hochwertigen, effizienten Programmen zur
Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften. Durch die Kombination von
erfahrenen Auditoren und Audit-Management-Technologie bietet A-LIGN ein
umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, darunter SOC 2, ISO 27001, HITRUST,
FedRAMP und PCI. A-LIGN ist der führende Herausgeber von SOC 2 und ein
bedeutender HITRUST- und FedRAMP-Prüfer. Weitere Informationen finden Sie unter
a-lign.com.
MEDIENKONTAKT
Allison Mari
media@accumulustech.com
540-907-6053
Â°