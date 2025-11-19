DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin80.074 -0,1%Euro1,1582 ±0,0%Öl64,62 -0,3%Gold4.079 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Autonomes Fahren

Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie

19.11.25 03:32 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla im Fokus: Musk beschleunigt Robotaxi-Ausbau - Waymos Sensorenstrategie in der Kritik? | finanzen.net

Tesla-Chef Elon Musk treibt die Vision vollautonomer Robotaxis weiter voran. Gleichzeitig verschärft sich jedoch auch der Wettbewerb mit Waymo.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
248,40 EUR 0,50 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
350,55 EUR 0,05 EUR 0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Musk will Robotaxi-Service weiter ausbauen
• Behördliche Genehmigungen im Blick
• Musk: Waymos Sensorstrategie ist "technisch problematisch"

Wer­bung

Musk: Große Veränderungen für Robotaxis voraus

Tesla treibt wohl seine Pläne für vollständig autonome Fahrzeuge weiter voran. CEO Elon Musk kündigte laut Spectrum News 1 während der Präsentation der Quartalszahlen an, dass der Robotaxi-Service des Unternehmens in den kommenden Monaten ohne Sicherheitsfahrer auskommen soll - ein entscheidender Schritt hin zu vollständig fahrerlosen Fahrzeugen, der von Beginn an Teil von Musks Vision war.

Der Dienst, der im Juni in Austin (Texas) startete, begann mit etwa 20 Fahrzeugen und umfasst mittlerweile laut Austin American-Statesman eine Flotte von rund 30 Robotaxis, die ein Gebiet von 173 Quadratmeilen abdecken.
Der Start verlief jedoch nicht reibungslos, wie TCD berichtet: Nach mehreren Videos über Fehlfunktionen der Fahrzeuge leiteten Sicherheitsbehörden Untersuchungen ein.
Tesla plant nun, den Service bis Ende 2025 auf acht bis zehn weitere Metropolregionen auszuweiten: "Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende des Jahres in etwa acht bis zehn Ballungsräumen Robotaxis anbieten werden. Das hängt von verschiedenen behördlichen Genehmigungen ab", so Musk laut Spectrum News 1. "Wir planen, bis Ende des Jahres in Nevada, Florida und Arizona aktiv zu sein.". Dabei werde das Unternehmen jedoch äußerst vorsichtig vorgehen: "Schon ein einziger Unfall würde weltweit für Schlagzeilen sorgen", sagte Musk.

Mit dem Vorstoß tritt Tesla in direkten Wettbewerb zu Waymo, dem autonomen Fahrdienst von Alphabet, der bereits in fünf US-Märkten aktiv ist und in zehn weiteren Regionen testet.

Wer­bung

Konkurrenz zu Waymo im Blick

Zudem äußerte Musk kürzlich erneut Kritik zu Waymo und bezeichnete deren Sensorstrategie als technisch problematisch, so Business Insider.
Waymos fünfte Fahrplattform nutzt fünf Lidar-Sensoren, sechs Radarsysteme und 29 Kameras. Diese Mischung führe laut Musk zu "Sensorkonflikten", weil die Daten der Laser- und Radarsensoren nicht mit den Kameraaufnahmen übereinstimmten. "Diese Mehrdeutigkeit der Sensoren erhöht das Risiko - sie verringert es nicht. Deshalb kann Waymo nicht auf Autobahnen fahren."

Waymo hatte erst kürzlich begonnen, bezahlte Fahrten auf großen Autobahnen in San Francisco, Los Angeles und Phoenix anzubieten. Musk bleibt dennoch ein erklärter Gegner von Lidar-Technologie, die er bereits 2019 als "teure Krücke" bezeichnete, die einer massenhaften Skalierung von Robotaxis im Wege stehe.

Tatsächlich hatten Waymo-Forscher in einem Papier von 2022 selbst eingeräumt, dass es bei der Sensorfusion zwischen Kamera- und Radardaten zu Mehrdeutigkeiten kommt. Sie untersuchten darin Methoden, diese Abweichungen durch eine verbesserte Datensynchronisation zu verringern.

Wer­bung

Trotz seiner Kritik zollte Musk dem Rivalen zuletzt auch Anerkennung: Während der Tesla-Aktionärsversammlung am 6. November lobte er Waymo dafür, den Weg für schnellere behördliche Genehmigungen von Robotaxis geebnet zu haben. Auf einen Beitrag von Googles Chefwissenschaftler Jeff Dean über Waymos Fortschritte reagierte Musk knapp, aber respektvoll: "Glückwunsch."

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Phil Stafford / Shutterstock.com, Paul Warner / Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen