DAX 24.196 +0,2%ESt50 5.669 +0,5%MSCI World 4.332 +0,2%Top 10 Crypto 14,97 +0,4%Nas 22.864 +0,5%Bitcoin 94.465 +1,9%Euro 1,1611 +0,0%Öl 65,71 +2,1%Gold 4.142 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX schließt Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke ab Nach SAP-Zahlen: DAX schließt Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke ab
Nach Rücktritt des halben Aufsichtsrates: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie Nach Rücktritt des halben Aufsichtsrates: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
372,00 EUR -5,45 EUR -1,44 %
STU
432,84 USD -6,09 USD -1,39 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,27 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

Deutsche Bank AG

Tesla Buy

16:51 Uhr
Tesla Buy
Aktie in diesem Artikel
Tesla
372,00 EUR -5,45 EUR -1,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 435 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Edison Yu nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen nur kleinere Anpassungen an seinen Finanzmodellen für den Elektroautobauer vor. Der Fokus bei diesem liege auf dem fahrerlosen Robotaxi und humanoiden Robotern. Elon Musk sei bei dem Konzern fest im Sattel und die Verabschiedung des Vergütungspakets werde wichtig, damit dies so bleibe./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 09:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Buy

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 440,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 422,50		 Abst. Kursziel*:
4,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 432,84		 Abst. Kursziel aktuell:
1,65%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 322,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

16:51 Tesla Buy Deutsche Bank AG
16:16 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 Tesla Sell UBS AG
08:01 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock. Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.
finanzen.net Tesla-Aktie rutscht ab: Elektroautobauer trotz Verkaufsrekord mit deutlichem Gewinneinbruch
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Tesla unter Druck - Gewinneinbruch
dpa-afx ROUNDUP 3: Tesla mit nächstem Gewinnrückgang trotz Verkaufsrekords
TraderFox Tesla: KI-Schub, Robotaxi-Expansion und neue Produktgenerationen des Humanoiden Optimus
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Dow Jones MÄRKTE USA/Börsen starten gut behauptet - Tesla und IBM unter Druck
finanzen.net Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Pluszeichen in New York: S&P 500 startet mit Gewinnen
MotleyFool Why Is Tesla Stock Dropping Today?
Benzinga Dow Gains 50 Points; Tesla Shares Slide After Q3 Earnings
MarketWatch This underrated Tesla business deserves more attention — and it’s not AI
Business Times US: Wall Street opens flat as Tesla, IBM results underwhelm
Korea Times Tesla shares slide as margin pressures mount despite record sales
Benzinga Tesla Stock Is Trading Lower Thursday: What&#39;s Driving The Action?
Benzinga Where Tesla Stands With Analysts
Benzinga Tesla To Rally More Than 16%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen