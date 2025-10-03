Tesla Aktie
Marktkap. 1,27 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 435 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Edison Yu nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen nur kleinere Anpassungen an seinen Finanzmodellen für den Elektroautobauer vor. Der Fokus bei diesem liege auf dem fahrerlosen Robotaxi und humanoiden Robotern. Elon Musk sei bei dem Konzern fest im Sattel und die Verabschiedung des Vergütungspakets werde wichtig, damit dies so bleibe./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 09:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Buy
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 440,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 422,50
|Abst. Kursziel*:
4,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 432,84
|Abst. Kursziel aktuell:
1,65%
|
Analyst Name:
Edison Yu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 322,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|16:51
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16:16
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:01
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|16:51
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16:16
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:01
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|16:51
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16:16
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:01
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.