Tesla Aktie
Marktkap. 1,27 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Ryan Brinkman kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Elektroautobauer nach Resultaten, die im dritten Quartal nur umsatz- und cashflowseitig die Erwartungen übertroffen hätten. Gewinnseitig sei Tesla wegen höher als erwarteter Kosten hinter diesen zurückgeblieben. Gleichzeitig sei vor zukünftig deutlich steigenden Investitionsausgaben gewarnt worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Underweight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 150,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 422,87
|Abst. Kursziel*:
-64,53%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 432,84
|Abst. Kursziel aktuell:
-65,35%
|
Analyst Name:
Ryan Brinkman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 322,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
