JP Morgan Chase & Co.

Tesla Underweight

16:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Ryan Brinkman kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Elektroautobauer nach Resultaten, die im dritten Quartal nur umsatz- und cashflowseitig die Erwartungen übertroffen hätten. Gewinnseitig sei Tesla wegen höher als erwarteter Kosten hinter diesen zurückgeblieben. Gleichzeitig sei vor zukünftig deutlich steigenden Investitionsausgaben gewarnt worden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:23 / EDT

