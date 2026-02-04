Snap-Aktie klar tiefer: Snapchat-Mutter mit kleinem Quartalsgewinn
Snap hat Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel und das Gesamtjahr gezogen: So haben sich die Geschäfte der Snapchat-Mutter zuletzt entwickelt.
Snap ist im vierten Geschäftsquartal 2025 in der Gewinnzone geblieben. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,03 US-Dollar und fiel damit besser aus als erwartet, denn Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,03 US-Dollar prognostiziert. Vor Jahresfrist hatte die Snapchat-Mutter noch einen kleinen Gewinn von 0,01 US-Dollar je Aktie erzielt.
Der Umsatz lag im jüngsten Jahresviertel daneben mit 1,72 Milliarden US-Dollar über dem Vorjahreswert von 1,56 Milliarden US-Dollar und über den Analystenerwartungen, die sich auf 1,70 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.
Im Gesamtjahr 2025 verlor Snap daneben 0,27 US-Dollar je Aktie. Das war ein geringerer Verlust als im Vorjahr, als noch ein EPS von -0,42 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten hatten nun für 2025 ein EPS von -0,33 US-Dollar erwartet. Die Umsätze im Gesamtjahr bezifferte Snap auf 5,93 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Experten mit 5,91 Milliarden US-Dollar gerechnet, nachdem es im vorherigen Geschäftsjahr 5,36 Milliarden US-Dollar gewesen waren.
Die Snap-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 4,82 Prozent tiefer bei 5,63 US-Dollar.
