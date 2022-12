NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Snap von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 10 US-Dollar gesenkt. Selbst zurückhaltende Umsatzschätzungen für den Anbieter von Foto- und Videodiensten seien noch zu optimistisch, schrieb Analyst James Heaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es seien schlicht keine unternehmensspezifischen Impulse auszumachen. Er rechne im kommenden Jahr mit einem Wachstum von zwei Prozent, dem stehe eine Markterwartung von neun Prozent Wachstum gegenüber./bek/edh