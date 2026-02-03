DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.992 -4,7%Euro1,1806 -0,1%Öl68,77 +1,4%Gold4.964 +0,4%
Bilanz vorgelegt

Arm-Aktie trotzdem mit Verlusten: Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle

04.02.26 22:24 Uhr
NASDAQ-Titel Arm-Aktie sinkt trotzdem: Arm Holdings schraubt Umsatz hoch - Milliardenschwelle überschritten | finanzen.net

Der Chipentwickler Arm Holdings hat Anlegern Einblicke in die Geschäftsenwicklung des jüngsten Jahresviertels gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
89,40 EUR 1,40 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 endete für Arm Holdings mit einem EPS in Höhe von 0,43 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,41 US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahrszeitraum ein EPS von 0,39 US-Dollar in den Büchern des Chipdesigners verzeichnet gewesen war.

Der Umsatz von Arm belief sich im Berichtszeitraum auf 1,24 Milliarden US-Dollar. Das lag über den Prognosen der Analysten, die nach einem Umsatz in Höhe von 983 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun einen Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar vorhergesagt hatten.

Die Arm-Aktie verliert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 7,87 Prozent auf 96,64 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

