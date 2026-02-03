Bilanz vorgelegt

Der Chipentwickler Arm Holdings hat Anlegern Einblicke in die Geschäftsenwicklung des jüngsten Jahresviertels gegeben.

Das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 endete für Arm Holdings mit einem EPS in Höhe von 0,43 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,41 US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahrszeitraum ein EPS von 0,39 US-Dollar in den Büchern des Chipdesigners verzeichnet gewesen war.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz von Arm belief sich im Berichtszeitraum auf 1,24 Milliarden US-Dollar. Das lag über den Prognosen der Analysten, die nach einem Umsatz in Höhe von 983 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun einen Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar vorhergesagt hatten.

Die Arm-Aktie verliert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 7,87 Prozent auf 96,64 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net