Podcast

Hot Stocks heute: Chemietitel steigen deutlich an - im Trade der Woche Scheine auf: BASF, Brenntag, WACKER CHEMIE und LANXESS

04.02.26 14:19 Uhr
Hot Stocks heute: Chemietitel steigen deutlich an - im Trade der Woche Scheine auf: BASF, Brenntag, WACKER CHEMIE und LANXESS | finanzen.net

Bei Geld hört die Freundschaft auf - OpenAI und NVIDIA streiten sich

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den BASF, Brenntag, WACKER CHEMIE und LANXESS. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

