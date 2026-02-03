Uber-Aktie knickt ein: Umsatz gestiegen - Gewinnerwartungen verfehlt
Uber hat am Mittwoch vor US-Handelsstart die Bilanz für das jüngst abgelaufene Jahresviertel und das Gesamtjahr präsentiert.
Werte in diesem Artikel
Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025 erzielte Uber einen Gewinn je Aktie von 0,71 US-Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 0,785 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte das EPS des Fahrdienstvermittlers noch 3,21 US-Dollar betragen, damals hatten jedoch vor allem Sondereffekte den Gewinn in die Höhe getrieben.
Der Umsatz lag im letzten Jahresviertel bei 14,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatte prognostiziert, dass Uber 14,32 Milliarden US-Dollar umsetzen würde, nach 11,96 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erzielte der Fahrdienstvermittler einen Gewinn von 2,45 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 1,82 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Der Jahresumsatz des US-Konzerns belief sich daneben auf 52,02 Milliarden US-Dollar, nach 43,98 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den Uber-Umsatz für 2025 zuvor auf 52,02 Milliarden US-Dollar geschätzt.
An der NYSE zeigt sich die Uber-Aktie zeitweise 5,08 Prozent tiefer bei 73,97 US-Dollar.
