Bilanz offengelegt

Uber-Aktie knickt ein: Umsatz gestiegen - Gewinnerwartungen verfehlt

04.02.26 15:43 Uhr
NYSE-Titel Uber-Aktie in Rot: Quartalsgewinn von Uber deutlich tiefer als im Vorjahr - Erwartungen enttäuscht | finanzen.net

Uber hat am Mittwoch vor US-Handelsstart die Bilanz für das jüngst abgelaufene Jahresviertel und das Gesamtjahr präsentiert.

Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025 erzielte Uber einen Gewinn je Aktie von 0,71 US-Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 0,785 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte das EPS des Fahrdienstvermittlers noch 3,21 US-Dollar betragen, damals hatten jedoch vor allem Sondereffekte den Gewinn in die Höhe getrieben.

Der Umsatz lag im letzten Jahresviertel bei 14,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatte prognostiziert, dass Uber 14,32 Milliarden US-Dollar umsetzen würde, nach 11,96 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erzielte der Fahrdienstvermittler einen Gewinn von 2,45 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 1,82 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Der Jahresumsatz des US-Konzerns belief sich daneben auf 52,02 Milliarden US-Dollar, nach 43,98 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den Uber-Umsatz für 2025 zuvor auf 52,02 Milliarden US-Dollar geschätzt.

An der NYSE zeigt sich die Uber-Aktie zeitweise 5,08 Prozent tiefer bei 73,97 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen