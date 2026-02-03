DAX24.661 -0,5%Est505.992 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -4,0%Nas23.065 -0,8%Bitcoin62.771 -1,9%Euro1,1808 -0,1%Öl67,53 -0,4%Gold4.942 -0,1%
KI-Investitionen

Microsoft-Aktie zwischen KI-Hype und Abwärtstrend: Hohe Investitionen sorgen für Nervosität

04.02.26 16:03 Uhr
NASDAQ-Aktie Microsoft taumelt: Droht nach dem KI-Hype der Absturz? | finanzen.net

Trotz starkem Quartal geriet die Microsoft-Aktie zuletzt unter Druck. Anleger beobachten besonders die Entwicklungen im KI- und Cloud-Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
353,75 EUR 6,05 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Microsoft-Aktie seit Jahresbeginn deutlich unter Druck
• KI- und Cloud-Investitionen im Fokus
• Analysten bleiben optimistisch

Die Microsoft-Aktie geriet zuletzt deutlich unter Druck: Seit Jahresbeginn steht ein Minus von fast 15 Prozent zu Buche. Auch am Dienstag waren Abgaben zu sehen und der Anteilsschein beendete den Handelstag an der NASDAQ mit einem deutlichen Kursrückgang von 2,87 Prozent auf 411,21 US-Dollar. Am Mittwoch geht es für das Papier zunächst weiter nach unten: Nach einem verhaltenen Start sind zeitweise Verluste von 0,36 Prozent auf 409,76 US-Dollar zu beobachten. Der starke Umsatz- und Gewinnanstieg im vergangenen Quartal konnte den Abwärtstrend bislang dennoch nicht nachhaltig stoppen.

OpenAI-Beziehung im Fokus der Anleger: Hohe Investitionen belasten

Ein wesentlicher Faktor für den Kursverlust sind laut Experten die deutlich gestiegenen Ausgaben für KI- und Cloud-Infrastruktur. Im letzten Quartal beliefen sich die Gesamtinvestitionen von Microsoft 37,5 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahlen erzeugten Unsicherheit, ob sich die Ausgaben kurzfristig auszahlen. Besonders die starke Abhängigkeit von OpenAI, einem wichtigen KI-Partner, wird kritisch gesehen. Microsoft hat bereits erhebliche Summen in das KI-Unternehmen investiert.

Verlangsamtes Wachstum im Cloud-Geschäft

Trotz weiter starkem Wachstum der Cloud-Sparte Azure hat sich die Wachstumsrate leicht von 40 auf 39 Prozent verlangsamt. Anleger werteten diese Abschwächung negativ, da sie Fragen zur künftigen Wachstumsstärke der Cloud-Geschäfte aufwirft. Auch der Ausblick für das laufende Quartal fiel eher verhalten aus, was die Nervosität der Investoren weiter steigerte.

Schwaches Marktumfeld verstärkt den Abwärtstrend

Die allgemeine Marktschwäche, die sich zuletzt in roten Vorzeichen an der US-Technologiebörse NASDAQ manifestierte, verstärkte den Abwärtstrend bei Microsoft zusätzlich. Diese Kombination aus unternehmensspezifischen Bedenken und allgemeiner Marktschwäche schuf ein ungünstiges Umfeld für die Aktie.

Analysten bleiben für Microsoft-Aktie optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Experten weiter zuversichtlich. Auf TipRanks empfehlen 34 Analysten die Aktien zum Kauf. Dem gegenüber steht lediglich eine Haltempfehlung. Verkaufsempfehlungen liegen derzeit keine vor. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 603,47 US-Dollar entsteht ein Aufwärtspotenzial von 46,75 Prozent zum gestrigen Schlusskurs von 411,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft KaufenDZ BANK
29.01.2026Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
