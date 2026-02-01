DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -6,0%Nas22.787 -2,0%Bitcoin61.533 -3,9%Euro1,1812 -0,1%Öl67,87 +0,1%Gold4.929 -0,4%
Deutsche Bahn: Wohl erster tödlicher Angriff auf Mitarbeiter

04.02.26 17:39 Uhr

LANDSTUHL (dpa-AFX) - Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter ist nach bisherigem Kenntnisstand der Deutschen Bahn (DB) der erste Fall dieser Schwere. Einer Bahnsprecherin zufolge gibt es derzeit keine Erkenntnisse darüber, dass zuvor bereits ein Bahnmitarbeiter während der Arbeit durch einen gewalttätigen Angriff ums Leben gekommen ist.

Der Vorstand der DB-Regio, Harmen van Zijderveld, nahm an einer Gedenkveranstaltung in Mannheim teil, wo die Einsatzstelle des getöteten Serkan C. war. "Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort haben wir des Kollegen gedacht. Vielen hier war er persönlich ein Freund", schrieb van Zijderveld danach auf der Plattform Linkedin.

Er betonte, dass die DB ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht allein lasse. "Wir schulen sie darin, gefährliche Situationen zu deeskalieren. Wir haben mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen mit Bodycams ausgerüstet, wenn diese das wünschen." Doch er ergänzte auch: "Bei einer derart hemmungslosen Gewalt, wie wir sie jetzt erlebt haben, gibt es leider keinen hundertprozentigen Schutz."/agy/DP/jha