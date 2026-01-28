DAX 24.619 -0,8%ESt50 5.963 +0,5%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.592 -1,2%Euro 1,1951 -0,1%Öl 69,95 +1,8%Gold 5.531 +2,1%
Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy
Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
Microsoft Aktie

374,85 EUR -28,55 EUR -7,08 %
STU
447,65 USD -32,95 USD -6,86 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 2,98 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

JP Morgan Chase & Co.

Microsoft Overweight

12:41 Uhr
Microsoft Overweight
Microsoft Corp.
374,85 EUR -28,55 EUR -7,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 575 auf 550 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit ihrer Cloud-Plattform Azure habe der US-Softwarekonzern im zweiten Geschäftsquartal wieder ordentlich abgeschnitten, schrieb Mark Murphy am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Kapazitätsengpässe prägten allerdings weiter das Geschäft. Der Umsatzausblick für das dritte Geschäftsquartal liege währungsbereinigt etwas unter den Erwartungen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 481,63		 Abst. Kursziel*:
14,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 447,65		 Abst. Kursziel aktuell:
22,86%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 617,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

12:41 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 Microsoft Buy UBS AG
22.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

