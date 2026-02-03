DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.572 +0,9%Euro1,1825 +0,1%Öl68,12 +0,4%Gold5.058 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Palantir-Aktie: KI-Startup Percepta AI wehrt sich gegen Klage Palantir-Aktie: KI-Startup Percepta AI wehrt sich gegen Klage
AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Halbleitermarkt

AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA

04.02.26 03:15 Uhr
NASDAQ-Titel AMD-Aktie: Wells Fargo kürt AMD zum Top-KI-Pick neben NVIDIA | finanzen.net

Wells Fargo stuft AMD als "Top Pick" für 2026 ein. Der Chipkonzern will mit seiner neuen MI400-Serie und dem Helios-Rack-System gezielt Marktanteile vom Branchenführer NVIDIA erobern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
204,55 EUR -4,35 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,96 EUR -5,82 EUR -3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wells Fargo & Co.
77,72 EUR -0,28 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Wells Fargo stuft AMD am 15. Januar 2026 als Top Pick im Halbleitersektor ein
• Halbleiterindustrie soll 2026 erstmals eine Billion US-Dollar Umsatz erreichen
• AMD präsentiert auf der CES 2026 die vollständige MI400-Produktfamilie

Wer­bung

Wells Fargo setzt auf AMD statt NVIDIA

Die US-Investmentbank Wells Fargo hat AMD am 15. Januar 2026 erneut als Top-Empfehlung im Halbleitersektor bestätigt. Analyst Aaron Rakers bekräftigte sein "Overweight"-Rating mit einem Kursziel von 345 US-Dollar. In einem Interview mit CNBC TV am selben Tag erklärte Rakers, dass die Halbleiterindustrie 2026 erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar Umsatz erreichen werde, ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Als Hauptgründe für die bullische Einschätzung nannte der Analyst die Führungsposition bei Server-CPUs, die wachsende Stärke im Bereich KI-GPUs sowie das Momentum der Helios-Rack-Systeme. Rakers sieht für AMD einen klaren Pfad zu einem Gewinn pro Aktie von über 20 US-Dollar bis zum Kalenderjahr 2029. Dieser Weg werde im Laufe des Jahres 2026 deutlicher sichtbar, da die starke Produktroadmap auf eine "unersättliche Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten" treffe.

MI400-Serie und Helios: AMDs Angriff auf NVIDIA

Wie AMD in einer Pressemitteilung vom 5. Januar 2026 bekannt gab, präsentierte Konzernchefin Lisa Su auf der Consumer Electronics Show (CES) die vollständige MI400-Produktfamilie. Das Flaggschiff MI455X zielt auf großangelegtes KI-Training und Inferenz, während der MI430X für Hochleistungsrechnen (HPC) und souveräne KI-Anwendungen konzipiert ist. Die Chips basieren auf der neuen CDNA-5-Architektur und verfügen über bis zu 432 Gigabyte HBM4-Speicher mit einer Bandbreite von 19,6 Terabyte pro Sekunde.

Wer­bung

Das Helios-System, AMDs erstes Rack-Scale-System für KI-Workloads, vereint 72 MI455X-Beschleuniger mit insgesamt 31 Terabyte HBM4-Speicher und soll im dritten Quartal 2026 ausgeliefert werden. Die MI400-Beschleuniger sollen laut AMD die ersten GPUs sein, die TSMCs 2-Nanometer-Fertigungstechnologie nutzen. AMD positioniert die Chips als direkte Konkurrenz zu NVIDIAs Blackwell- und der für die zweite Jahreshälfte 2026 erwarteten Vera-Rubin-Architektur.

Wettbewerbsvorteil durch Preis und OpenAI-Partnerschaft

Während NVIDIA den Markt für Rechenzentrum-GPUs weiterhin dominiert, versucht AMD mit aggressiver Preisgestaltung und niedrigerem Energieverbrauch Marktanteile zu gewinnen. Das Unternehmen gibt an, dass seine MI355X-Chips pro investiertem US-Dollar 40 Prozent mehr Tokens - ein Maß für KI-Output - liefern als vergleichbare NVIDIA-Produkte.

Bereits am 6. Oktober 2025 hatten AMD und OpenAI eine strategische Partnerschaft über insgesamt sechs Gigawatt GPU-Kapazität angekündigt, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung hervorgeht. Das erste Deployment mit einer Leistung von einem Gigawatt auf Basis der MI450-Beschleuniger soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 beginnen. Wells Fargo betont zudem, dass sich der Markt von einem stark auf KI-Training fokussierten Investitionszyklus hin zu Inferenz-Anwendungen bewege, ein Trend, der AMD zugutekommen dürfte.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen