Boeing Aktie

176,04 EUR +0,80 EUR +0,46 %
STU
207,50 USD +0,74 USD +0,36 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 137,83 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

RBC Capital Markets

14:16 Uhr
Boeing Co.
176,04 EUR 0,80 EUR 0,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 206,33		 Abst. Kursziel*:
21,17%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 207,50		 Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

11.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
10.12.25 Boeing Buy UBS AG
08.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

