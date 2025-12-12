Handel in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

Index-Performance im Fokus

Der Dow Jones gab am Abend nach.

Am Freitag verlor der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,51 Prozent auf 48.458,05 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,030 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,28 Prozent auf 48.082,90 Punkte an der Kurstafel, nach 48.704,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48.886,86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.334,10 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der Dow Jones mit 48.254,82 Punkten berechnet. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 12.09.2025, mit 45.834,22 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43.914,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48.886,86 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 2,26 Prozent auf 316,72 USD), Coca-Cola (+ 2,04 Prozent auf 70,52 USD), Boeing (+ 1,83 Prozent auf 204,38 USD), Verizon (+ 1,67 Prozent auf 40,89 USD) und UnitedHealth (+ 1,52 Prozent auf 341,84 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,43 Prozent auf 597,89 USD), NVIDIA (-3,27 Prozent auf 175,02 USD), Goldman Sachs (-2,53 Prozent auf 887,96 USD), Cisco (-1,85 Prozent auf 77,80 USD) und Amazon (-1,78 Prozent auf 226,19 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 53.758.975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,803 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,57 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

