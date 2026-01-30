So viel Wert wäre mit einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Krypto-Investment im Blick

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Internet Computer-Investition gewesen.

Internet Computer war gestern vor 5 Jahren 46,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 30.01.2026 bei einem ICP-USD-Kurs von 3,001 USD 640,75 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 93,59 Prozent verkleinert.

Am 18.12.2025 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,803 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net