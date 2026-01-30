Bitcoin Kurs Prognose: Crash auf 75.000 $? Langfristige Anleger setzen auf HYPER

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Bitcoin (BTC) hat zuletzt die zentrale Unterstützungszone um 85.000 US-Dollar unterschritten. Damit rückt aus technischer Sicht eine weitere Korrektur in Richtung 75.000 US-Dollar in den Fokus. Der übergeordnete Abwärtstrend hat sich dadurch weiter gefestigt. Für langfristig orientierte Marktteilnehmer ist diese Volatilität jedoch kein neues Phänomen. Sie verweisen darauf, dass die Nachfrage nach Bitcoin noch immer stark von zyklischen, spekulativen Erwartungen geprägt ist und sich bislang nur begrenzt aus eigener wirtschaftlicher Nutzung speist.

Genau an diesem Punkt setzen einige Investoren an, noch ohne große öffentliche Aufmerksamkeit. Statt kurzfristiger Marktbewegungen fokussieren sie sich auf strukturelle Entwicklungen im Bitcoin-Ökosystem. Bitcoin Hyper (HYPER) wird dabei als Versuch verstanden, den bekannten Vierjahreszyklus aus Boom und Korrektur aufzubrechen. Für die Entwicklung der Plattform wurden bislang rund 31,1 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Ziel ist der Aufbau einer leistungsfähigen Layer-2-Infrastruktur für Bitcoin.

Technologisch basiert das Netzwerk auf der Solana Virtual Machine und wird für das Settlement direkt an Bitcoin angebunden. Dadurch sollen hohe Transaktionsgeschwindigkeiten mit der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks kombiniert werden. Anwendungen können so Bitcoin aktiv nutzen, anstatt ihn lediglich zu halten.

Gelingt es Bitcoin Hyper, ein stabiles Ökosystem dezentraler Anwendungen aufzubauen, in dem größere Mengen BTC gebunden werden, könnte dies die Abhängigkeit von reiner Spekulation reduzieren. In diesem Szenario würde Bitcoin stärker als funktionale Hochgeschwindigkeitswährung auftreten.

Der Token HYPER spielt dabei eine zentrale Rolle als Utility-Asset des Netzwerks. In der laufenden Vorverkaufsphase liegt der Preis bei 0,013655 US-Dollar pro Token. Mit der nächsten Phase ist eine Preisanpassung angekündigt.

Ruhe für Krypto: Das bringt 2026

Die vergangenen 24 Stunden lieferten dafür kaum Anzeichen. Bitcoin geriet erneut deutlich unter Druck. Auslöser war die jüngste Sitzung der US-Notenbank. Zwar ließ die Federal Reserve den Leitzins unverändert, wählte jedoch einen spürbar restriktiveren Ton. Damit schwanden die Hoffnungen auf frühe Zinssenkungen im Jahr 2026. Für risikoreiche Anlageklassen bedeutete das zusätzlichen Gegenwind.

Verstärkt wurde die Unsicherheit durch Spekulationen um die künftige Führung der Fed. Kevin Warsh gilt derzeit als aussichtsreicher Kandidat für den Vorsitz. Sein klarer Fokus auf einen starken US-Dollar wird an den Märkten als potenziell belastend für Risikoassets interpretiert. In diesem Umfeld verlor Bitcoin rasch an Boden. Der Kurs fiel von rund 89.000 US-Dollar auf ein Tagestief bei 81.047 US-Dollar.

Der entscheidende Impuls kam aus der Charttechnik. Mit dem Bruch der Unterstützung bei 85.000 US-Dollar wurde eine Kaskade automatisierter Verkäufe ausgelöst. Innerhalb eines Tages wurden gehebelte Long-Positionen im Umfang von mehr als einer Milliarde US-Dollar liquidiert. Der Verkaufsdruck beschleunigte sich.

Zusätzlich rutschte Bitcoin unter seinen 100-Wochen-Durchschnitt, der derzeit bei etwa 87.250 US-Dollar verläuft. Dieses Signal unterstreicht die negative Dynamik. Marktteilnehmer richten den Blick nun auf den Bereich um 75.000 US-Dollar, der als nächste relevante Unterstützungszone gilt.

Diese abrupten Kursbewegungen haben die Stimmung an den Märkten in extreme Angst kippen lassen. Viele Beobachter sehen Parallelen zum historischen Vierjahreszyklus, in dem das Jahr nach dem Halving häufig eine Phase der Abkühlung einleitet, bevor sich ein ausgeprägter Bärenmarkt formt.

Trotz der aktuellen Schwäche gibt es auch gegenteilige Einschätzungen. Experten wie Matt Hougan, CIO von Bitwise, sowie Geoffrey Kendrick von Standard Chartered vertreten die Ansicht, dass der klassische Vierjahreszyklus an Bedeutung verloren hat.

Ihrer Einschätzung nach ist ein Einbruch von rund 80 Prozent, wie er in den Jahren 2014, 2018 und 2022 zu beobachten war, im Jahr 2026 wenig wahrscheinlich. Als Hauptgrund nennen sie den wachsenden Einfluss institutioneller Investoren und Unternehmen, die große Mengen Bitcoin langfristig gebunden haben und das verfügbare Angebot deutlich reduzieren.

Gleichzeitig wäre ein Rückgang in den Bereich um 75.000 US-Dollar für viele Marktteilnehmer ein Belastungstest. Ein Absinken bis an den 200-Wochen-Durchschnitt, der aktuell unter 60.000 US-Dollar verläuft, könnte das Vertrauen zusätzlich schwächen. In diesem Spannungsfeld gewinnt Bitcoin Hyper an Relevanz. Das Projekt zielt darauf ab, Bitcoin einen aktiven wirtschaftlichen Nutzen zu verleihen und die Nachfrage auch in schwierigen Marktphasen zu stabilisieren.

Bitcoin bekommt dank Bitcoin Hyper mehr Nutzen

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Netzwerk, das auf der Solana Virtual Machine aufsetzt und direkt mit der Bitcoin-Blockchain verbunden ist. Diese Struktur verändert die Rolle von Bitcoin grundlegend. BTC wird innerhalb des Netzwerks nicht nur gehalten, sondern aktiv genutzt. Jede Anwendung rechnet in Bitcoin ab. Unabhängig davon, ob es sich um Zahlungsanwendungen oder DeFi-Protokolle handelt, bildet BTC das wirtschaftliche Fundament des gesamten Ökosystems.

Der Zugang zu dieser Umgebung erfolgt über eine sogenannte Canonical Bridge. Dabei werden native Bitcoin auf der Hauptchain gesperrt. Parallel entsteht eine SVM-kompatible Repräsentation auf Bitcoin Hyper. Auf diese Weise kann BTC in einer Umgebung mit hoher Geschwindigkeit und niedrigen Kosten eingesetzt werden, ohne die Sicherheit der Basis-Blockchain aufzugeben.

Der Brückenmechanismus ist jedoch nur ein Teil des Konzepts. Entscheidender ist der technologische Ansatz zur Interoperabilität. Laut aktuellem Entwickler-Update verfolgt Bitcoin Hyper eine vertrauensminimierte Architektur. Anstelle eines Modells, das auf dem guten Willen weniger Validatoren beruht, setzt das Netzwerk auf kryptografische Beweise. Dadurch sollen Brückenprozesse nachvollziehbar, überprüfbar und langfristig robuster gestaltet werden.

Interoperability isn’t just about moving assets; it defines trust. Bitcoin Hyper looks beyond bridges, prioritizing verifiable, trust-minimized cross-network interaction over fast but fragile connections. The goal isn’t maximum connectivity, but credible, auditable… pic.twitter.com/ozJWh6DXLi — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) January 29, 2026

In diesem technischen Rahmen vollzieht Bitcoin Hyper einen klaren Rollenwechsel. Das Netzwerk beschränkt sich nicht auf passives Beobachten, sondern überprüft relevante Ereignisse auf der Bitcoin-Blockchain eigenständig. Das zustandsorientierte Design erlaubt es, Mainnet-Transaktionen unabhängig zu verifizieren, ohne auf externe Zusicherungen angewiesen zu sein.

Durch den Einsatz von Zero-Knowledge-Beweisen wird Sicherheit neu definiert. Sie basiert nicht mehr auf Vertrauen in eine Bridge, sondern auf mathematisch überprüfbaren Beweisen, die Manipulationen praktisch ausschließen.

Für Bitcoin winkt dieser Milliardenmarkt

Gelingt es Bitcoin Hyper, ein tragfähiges Ökosystem hybrider Anwendungen aufzubauen, könnte Bitcoin erstmals eine dauerhaft anwendungsgetriebene Nachfrage entwickeln. In diesem Szenario würde BTC nicht mehr primär als spekulatives Wertaufbewahrungsmittel dienen, sondern zunehmend als funktionales Tauschmittel innerhalb digitaler Anwendungen genutzt werden.

Bitcoin Hyper nimmt in diesem Umfeld eine besondere Stellung ein. Das Projekt adressiert mehrere potenziell große Märkte, die bislang für Bitcoin praktisch unzugänglich waren, und eröffnet damit die Aussicht auf die Entstehung erheblicher wirtschaftlicher Werte.

Ein zentrales Beispiel sind Zahlungsanwendungen. Durch extrem schnelle Abwicklung könnten Transaktionen effizienter und günstiger werden als mit bisherigen Blockchain-Lösungen. Technologisch profitiert Bitcoin Hyper von der Solana Virtual Machine und der Integration des Firedancer-Validators, der auch für andere SVM-Netzwerke verfügbar ist. Damit ergibt sich eine theoretische Verarbeitungskapazität von bis zu einer Million Transaktionen pro Sekunde. Diese Größenordnung übertrifft klassische Zahlungssysteme deutlich. Auch datenintensive Anwendungen, etwa im Bereich sozialer Netzwerke, könnten von dieser Infrastruktur erheblich profitieren.

Dieser Ausblick zeigt, wie Bitcoin Hyper dazu beitragen kann, die Rolle von Bitcoin nachhaltig zu verändern. BTC würde sich damit schrittweise von einem überwiegend passiven Anlagegut zu einer aktiv genutzten digitalen Währung entwickeln. Eine breitere Nutzung könnte extreme Kursschwankungen abfedern und Rücksetzer, etwa in den Bereich um 75.000 US-Dollar, strukturell abmildern. Gleichzeitig erhöht jede neue Anwendung die Wahrscheinlichkeit langfristiger Kursanstiege, getragen sowohl vom Wertspeicher-Narrativ als auch von realer Nachfrage.

Auch der HYPER-Token steht in diesem Zusammenhang. Er fungiert als zentrales Element für Gebühren, Staking und Governance. Mit wachsender Netzwerknutzung dürfte auch die Nachfrage nach HYPER zunehmen und den Token eng an das Wachstum des gesamten Ökosystems koppeln.

Wer sich frühzeitig am Aufbau von Bitcoin Hyper beteiligen möchte, kann aktuell am Vorverkauf teilnehmen. Der Erwerb der HYPER-Token erfolgt direkt über die offizielle Website des Projekts. Unterstützt werden Zahlungen mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB sowie per Kreditkarte.

Für die Verwahrung empfiehlt Bitcoin Hyper die Nutzung von Best Wallet. Der Token ist dort bereits im Bereich „Kommende Token“ gelistet. Dadurch lassen sich HYPER-Token nach dem Kauf übersichtlich verfolgen und nach dem Netzwerkstart unkompliziert abrufen.

Da der Preis schon morgen steigt, sind direkt erste Buchgewinne möglich. Ferner winken im Staking aktuell noch 38 Prozent APY.

