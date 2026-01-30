DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,52 -2,5%Nas23.462 -0,9%Bitcoin70.021 -1,3%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

31.01.26 09:48 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Vormittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Im Minus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,56 Prozent schwächer bei 82.812,06 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 84.128,13 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 10,97 EUR notiert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 3,78 Prozent auf 62,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 65,35 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 2,38 Prozent schwächer bei 2.637,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.702,03 US-Dollar.

Nach 552,35 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 3,09 Prozent auf 535,28 US-Dollar gesunken.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 2,29 Prozent auf 1,693 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,733 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 6,37 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 489,56 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 460,25 US-Dollar wert war.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach unten. Cardano verliert 3,45 Prozent auf 0,3092 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3203 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1865 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1916 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2910 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2938 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Samstagvormittag nach. Um 2,42 Prozent auf 836,44 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 857,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Dogecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 3,68 Prozent auf 0,1114 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dogecoin-Kurs noch bei 0,1157 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Samstagvormittag nach. Um 2,01 Prozent auf 115,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 117,36 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 10,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,87 US-Dollar).

Nach 10,77 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 3,09 Prozent auf 10,44 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Sui-Kurs 4,32 Prozent schwächer bei 1,218 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,273 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com