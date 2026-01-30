DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,49 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin69.980 -1,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 ASTA Energy Solutions A4214T Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Januar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat Januar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitabler VET-Einstieg?

Wie viel Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

31.01.26 11:03 Uhr
Wie viel Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einer frühen VeChain-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0089 USD -0,0003 USD -3,39%
Charts|News

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in VET investierten, hätten nun 3.284,31 VeChain im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 30,29 USD, da VeChain am 30.01.2026 0,009222 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69,71 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,008875 USD und wurde am 31.01.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 01.02.2025 bei 0,043567 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com