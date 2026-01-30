Wie viel Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Profitabler VET-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einer frühen VeChain-Investition gewesen.

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in VET investierten, hätten nun 3.284,31 VeChain im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 30,29 USD, da VeChain am 30.01.2026 0,009222 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69,71 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,008875 USD und wurde am 31.01.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 01.02.2025 bei 0,043567 USD.

Redaktion finanzen.net