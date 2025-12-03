Boeing-Aktie tiefer: FTC verlangt Veräußerung von Spirit-Vermögenswerten
Die US-Regulierungsbehörde Federal Trade Commission (FTC) verlangt von Boeing im Zuge der Übernahme von Spirit Aerosystems den Verkauf von Vernögenswerten.
Werte in diesem Artikel
Die FTC teilte am Mittwoch mit, dass man Boeing zur Ausräumung von kartellrechtlichen Bedenken auffordere, die Geschäftsbereiche von Spirit Aerosystems zu veräußern, die Produkte an Airbus liefern. Zudem auch Spirits malaysisches Geschäft für Flugzeugstrukturbauteile namens Subang.
Airbus wäre laut FTC bereit, die Geschäftsbereiche zu kaufen, die es mit Produkten beliefert. Das malaysische Luft- und Raumfahrtunternehmen Composites Technology Research Malaysia sei bereit Subang zu übernehmen. Die Behörde forderte Boeing und Spirit außerdem auf, weiterhin Teile und Dienstleistungen an konkurrierende Auftragnehmer für Militärflugzeugprogramme zu liefern.
Die Fusionskontrollbehörde der Europäischen Kommission hatte zuvor Mitte Oktober die Übernahme unter Auflagen genehmigt. Wie die EU-Behörde damals mitteilte, hat sie das 4,7-Milliarden-US-Dollar-Angebot von Boeing genehmigt, nachdem die Unternehmen Zugeständnisse angeboten hatten, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen. Die Unternehmen hätten sich bereit erklärt, Teile des Spirit-Geschäfts zu veräußern, nachdem die Aufsichtsbehörde Bedenken geäußert hatte, dass die Übernahme den weltweiten Wettbewerb bei Flugzeugstrukturen und großen Verkehrsflugzeugen behindern könnte.
An der NYSE verliert die Boeing-Aktie zeitweise 2,88 Prozent auf 199,48 US-Dollar.
DOW JONES
