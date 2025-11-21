Boeing Aktie
Marktkap. 118,6 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 267 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Douglas Harned zweifelt am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 267,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 179,70
|Abst. Kursziel*:
48,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 180,42
|Abst. Kursziel aktuell:
47,99%
|
Analyst Name:
Douglas S Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 257,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|10:36
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
