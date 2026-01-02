DAX 24.770 +0,9%ESt50 5.903 +0,9%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,8%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.162 +1,4%Euro 1,1681 -0,3%Öl 60,38 -0,7%Gold 4.432 +2,4%
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien beflügelt -- Novo Nordisk, BASF, Infineon, ASML, Bitcoin, Airbus, Samsung im Fokus
Top News
Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst
Lufthansa-Aktie in Grün: Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela geändert Lufthansa-Aktie in Grün: Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela geändert
Boeing Aktie

Boeing Aktien-Sparplan
195,32 EUR +1,50 EUR +0,77 %
STU
228,10 USD +10,99 USD +5,06 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 152,59 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Bernstein Research

Boeing Outperform

09:46 Uhr
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach der Attacke der USA auf Venezuela auf "Outperform" mit einem Kursziel von 267 US-Dollar belassen. Fast immer, wenn Drohungen militärischer Aktionen zunähmen, stiegen auch die Rüstungsbudgets, was positiv für Rüstungsaktien sei, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu US-Rüstungskonzernen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

