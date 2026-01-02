Boeing Aktie
Marktkap. 152,59 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach der Attacke der USA auf Venezuela auf "Outperform" mit einem Kursziel von 267 US-Dollar belassen. Fast immer, wenn Drohungen militärischer Aktionen zunähmen, stiegen auch die Rüstungsbudgets, was positiv für Rüstungsaktien sei, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu US-Rüstungskonzernen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 267,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 227,77
|Abst. Kursziel*:
17,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 228,10
|Abst. Kursziel aktuell:
17,05%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 258,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|09:46
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital