Boeing Aktie

Boeing Aktien-Sparplan
176,00 EUR -0,54 EUR -0,31 %
STU
205,99 USD +19,48 USD +10,44 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 121,74 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Bernstein Research

Boeing Outperform

11:21 Uhr
Boeing Outperform
Boeing Co.
176,00 EUR -0,54 EUR -0,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach optimistischen Aussagen des Finanzchefs mit einem Kursziel von 267 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Am Dienstag sei die Aktie um etwas mehr als 10 Prozent gestiegen, nachdem sie seit den vorgelegten Quartalszahlen allerdings um 20 Prozent abgesackt war, schrieb Analyst Douglas Harned am Mittwoch. Er habe dies bereits als deutliche Überreaktion auf die Auswirkungen der Verzögerung beim 777X-Programm sowie auf die höheren kurzfristigen Investitionsausgaben interpretiert, erinnerte er./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 267,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 205,38		 Abst. Kursziel*:
30,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 205,99		 Abst. Kursziel aktuell:
29,62%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

11:21 Boeing Outperform Bernstein Research
25.11.25 Boeing Buy UBS AG
24.11.25 Boeing Outperform Bernstein Research
17.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
