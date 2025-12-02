Boeing Aktie
Marktkap. 121,74 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach optimistischen Aussagen des Finanzchefs mit einem Kursziel von 267 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Am Dienstag sei die Aktie um etwas mehr als 10 Prozent gestiegen, nachdem sie seit den vorgelegten Quartalszahlen allerdings um 20 Prozent abgesackt war, schrieb Analyst Douglas Harned am Mittwoch. Er habe dies bereits als deutliche Überreaktion auf die Auswirkungen der Verzögerung beim 777X-Programm sowie auf die höheren kurzfristigen Investitionsausgaben interpretiert, erinnerte er./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Boeing Co.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
$ 267,00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 205,38
Abst. Kursziel*:
30,00%
Rating vorher:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 205,99
Abst. Kursziel aktuell:
29,62%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
KGV*:
-
Ø Kursziel:
$ 257,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
