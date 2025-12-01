Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,41 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass Berichte über eine veränderte Produkt-Roadmap von OpenAI die KI-Führungsrolle des Google-Mutterkonzerns Alphabet untermauerten. Im Mittelpunkt stehe nun bei Investoren, was die KI-Story nochmals verändern kann. Er stützt die Strategie des ChatGPT-Betreibers, sich zunächst auf sein Kernprodukt zu konzentrieren. Der Erfolg des Unternehmens locke aber andere Anbieter an./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 810,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 646,18
|Abst. Kursziel*:
25,35%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 646,51
|Abst. Kursziel aktuell:
25,29%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 827,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|21:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|21:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|21:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.