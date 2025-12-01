DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.387 +0,2%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 78.320 +5,3%Euro 1,1624 +0,1%Öl 62,46 -1,4%Gold 4.209 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Strategy-Aktie nach Verlusten in Grün: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen? Strategy-Aktie nach Verlusten in Grün: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
557,00 EUR +4,40 EUR +0,80 %
STU
646,51 USD -0,67 USD -0,10 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,41 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JWVX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US30303M1027

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol META

RBC Capital Markets

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

21:31 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
557,00 EUR 4,40 EUR 0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass Berichte über eine veränderte Produkt-Roadmap von OpenAI die KI-Führungsrolle des Google-Mutterkonzerns Alphabet untermauerten. Im Mittelpunkt stehe nun bei Investoren, was die KI-Story nochmals verändern kann. Er stützt die Strategie des ChatGPT-Betreibers, sich zunächst auf sein Kernprodukt zu konzentrieren. Der Erfolg des Unternehmens locke aber andere Anbieter an./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 810,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 646,18		 Abst. Kursziel*:
25,35%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 646,51		 Abst. Kursziel aktuell:
25,29%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 827,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

21:31 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
30.10.25 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
30.10.25 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

finanzen.net Alle Beteiligungen ausgebaut Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagabend auf rotem Terrain
finanzen.net Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
finanzen.net Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
dpa-afx Meta-Aktie dennoch mit Gewinnen: Russische Behörde droht WhatsApp mit kompletter Sperre
finanzen.net S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren verdient
wikifolio Wochenschwerpunkt - Schaufelverkäufer der Konsumfestspiele
MotleyFool 1 Compelling Reason to Buy Meta Hand Over Fist Right Now
Benzinga Market Analysis: Meta Platforms And Competitors In Interactive Media &amp; Services Industry
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Oklo, Constellation Energy, Microsoft, Meta Platforms, Bloom Energy, First Solar and Nextpower
MotleyFool Is Meta Stock a Buy After Its AI Spending Spree?
Benzinga Competitor Analysis: Evaluating Meta Platforms And Competitors In Interactive Media &amp; Services Industry
Benzinga Ross Gerber Says Meta&#39;s Smart Glasses Give Him &#39;Hope&#39; To Give Up His Phone One Day — Just Like Mark Zuckerberg Predicted 10 Years Ago
Benzinga Why 12-Year-Old Mark Zuckerberg Built A Little Messaging Network For The Family Member Who Reportedly Wrote Him $100,000 Check To Start Facebook
Benzinga Consumer Tech News (Nov 24-28): Lawmakers Target Meta Over Alleged Fraudulent Ads, U.S. Pushes Taiwan To Boost Chipmaking Investment In America &amp; More
RSS Feed
Meta Platforms (ex Facebook) zu myNews hinzufügen