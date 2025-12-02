DAX 23.809 +0,4%ESt50 5.717 +0,5%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 +5,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.841 +1,6%Euro 1,1641 +0,1%Öl 62,99 +1,0%Gold 4.200 -0,1%
HUGO BOSS Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Aussagen zum neuen Jahr zunächst mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwa 19 Prozent unter dem Konsens und 9 Prozent unter seiner Prognose, schrieb Robert Krankowski am Dienstagabend direkt nach der Mitteilung der Metzinger./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,14 €		 Abst. Kursziel*:
5,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,23%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

10:06 HUGO BOSS Neutral UBS AG
08:01 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:01 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
28.11.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Nordex, HUGO BOSS, Bilfinger, Auto1 Group, Fraport Stocks in Action: Nordex, HUGO BOSS, Bilfinger, Auto1 Group, Fraport
finanzen.net HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang
StockXperts Hugo Boss: Kursabsturz als Einladung zur Übernahme?
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss sacken ab - Ausblick und Strategie verunsichern
Dow Jones Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES STRATEGIC UPDATE AND PROVIDES INITIAL OUTLOOK FOR FULL YEAR 2026
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 13/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 10/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 07/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
