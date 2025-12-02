Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 zeigt sich am Dienstagnachmittag wenig bewegt.

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,18 Prozent auf 6.825,11 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54,963 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,322 Prozent höher bei 6.834,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.812,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.851,55 Punkte, das Tagestief hingegen 6.806,71 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.840,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.415,54 Punkte. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 02.12.2024, mit 6.047,15 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,30 Prozent aufwärts. Bei 6.920,34 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Boeing (+ 8,94 Prozent auf 203,13 USD), Lumen Technologies (+ 8,69 Prozent auf 9,01 USD), Intel (+ 7,22 Prozent auf 42,90 USD), NXP Semiconductors (+ 6,27 Prozent auf 212,00 USD) und AppLovin (+ 5,76 Prozent auf 659,48 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Packaging (-5,54 Prozent auf 191,99 USD), Block (ex Square) (-4,54 Prozent auf 61,43 USD), International Paper (-3,90 Prozent auf 37,66 USD), Best Buy (-3,70 Prozent auf 74,38 USD) und McKesson (-3,49 Prozent auf 826,99 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23.364.281 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,704 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

