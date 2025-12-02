DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +7,6%Nas23.435 +0,7%Bitcoin79.189 +6,5%Euro1,1616 ±0,0%Öl62,46 -1,4%Gold4.197 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen fest -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt? Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt?
Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
S&P 500 im Blick

Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

02.12.25 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen | finanzen.net

Der S&P 500 zeigt sich am Dienstagnachmittag wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
565,00 EUR 55,00 EUR 10,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Best Buy Co. Inc.
66,06 EUR -0,83 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Block (ex Square)
53,19 EUR -2,51 EUR -4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
176,06 EUR 13,56 EUR 8,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
33,37 EUR 0,29 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,01 USD 0,00 USD 10,00%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
37,06 EUR 2,37 EUR 6,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Paper Co.
32,93 EUR -0,52 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
7,78 EUR 0,81 EUR 11,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McKesson Corp.
732,00 EUR -19,40 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,14 EUR 1,34 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NXP Semiconductors N.V.
182,50 EUR 13,50 EUR 7,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Packaging Corp. of America
164,60 EUR -10,15 EUR -5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,02 EUR -0,22 EUR -93,51%
Charts|News|Analysen
Indizes
S&P 500
6.831,1 PKT 18,4 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,18 Prozent auf 6.825,11 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54,963 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,322 Prozent höher bei 6.834,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.812,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.851,55 Punkte, das Tagestief hingegen 6.806,71 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.840,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.415,54 Punkte. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 02.12.2024, mit 6.047,15 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,30 Prozent aufwärts. Bei 6.920,34 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Boeing (+ 8,94 Prozent auf 203,13 USD), Lumen Technologies (+ 8,69 Prozent auf 9,01 USD), Intel (+ 7,22 Prozent auf 42,90 USD), NXP Semiconductors (+ 6,27 Prozent auf 212,00 USD) und AppLovin (+ 5,76 Prozent auf 659,48 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Packaging (-5,54 Prozent auf 191,99 USD), Block (ex Square) (-4,54 Prozent auf 61,43 USD), International Paper (-3,90 Prozent auf 37,66 USD), Best Buy (-3,70 Prozent auf 74,38 USD) und McKesson (-3,49 Prozent auf 826,99 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23.364.281 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,704 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AppLovin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AppLovin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen