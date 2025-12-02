DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird nach dem Vortageseinbruch wenig verändert erwartet. Am Montag hatte der DAX 1,04 Prozent leichter bei 23.589,44 Punkten geschlossen.

Der TecDAX verabschiedete sich bei 3.547,42 Punkten (-1,24 Prozent). Nach dem schwachen Start in den Monat deutet sich im DAX am Dienstagmorgen eine kurze Verschnaufpause an. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn auf XETRA nahezu unbewegt bei 23.594 Punkten. Am Vortag hatte der DAX einen Teil seiner Erholung aus dem November wieder eingebüßt und war zeitweise bis auf 23.433 Punkte gefallen. Zum Schluss gelang jedoch die Stabilisierung: Der Index behauptete sowohl die Marke von 23.500 Punkten als auch die einfache 200-Tage-Linie - eine vielbeachtete Orientierung für den übergeordneten Trend. Die US-Börsen hatten am Abend nur leicht nachgegeben. In Asien zeigte sich am Morgen ein uneinheitliches Bild.





Anleger an Europas Börsen dürften sich auch am Dienstag weitgehend zurückhalten. Der EURO STOXX 50 schloss am Vortag letztlich marginale 0,01 Prozent tiefer bei 5.667,48 Punkten. Händler rechnen nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street und in einem nachrichtenarmen Umfeld mit einer Fortsetzung des volatilen Seitwärtsmarktes. Konjunkturseitig wird vor allem auf die Inflationsrate in der Eurozone geblickt. Dazu berichtet der Branchenverband VDMA über die Aufträge im Maschinenbau.





Die US-Börsen starteten mit Verlusten in den neuen Monat. Der Dow Jones begann die Sitzung mit moderate Abgaben und rutschte im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Letztlich gab er 0,90 Prozent auf 47.289,33 Punkte nach.

Der NASDAQ Composite eröffnete den Handel unterdessen deutlicher im Minus und reduzierte seine Verluste im Laufe des Tages etwas. Er verabschiedete sich 0,38 Prozent schwächer bei 23.275,92 Zählern in den Feierabend. Nach der jüngsten Erholungsrally erhielt der US-Aktienmarkt zum Wochenauftakt einen Dämpfer. Vor mehreren wichtigen Konjunktursignalen und weiteren anstehenden Ereignissen agierten die Anleger zurückhaltend und scheuten zusätzliche Risiken, schrieb Jung In Yun, Chef der Investmentgesellschaft Fibonacci Asset Management Global. Auch Sorgen vor einer Leitzinserhöhung in Japan beschäftigten zu Wochenbeginn weltweit die Anleger, während auch Kryptowährungen deutlich unter Druck gerieten. Gleich nach dem Handelsstart rückten die Einkaufsmanagerindizes für die US-Industrie sowie die Bauausgaben in den Fokus. Am Mittwoch folgen Daten zur Beschäftigung im Privatsektor, zu Import- und Exportpreisen sowie Stimmungsindikatoren für den Dienstleistungsbereich. Am Freitag schließen weitere Inflationsdaten, neue Industrieaufträge und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan die Woche ab. Die Anleger dürften all diese Veröffentlichungen genau verfolgen, bevor die US-Notenbank Fed am Mittwoch kommender Woche ihren geldpolitischen Kurs erläutert. Der Markt rechnet weiterhin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinssenkung - auch weil der zuletzt verspätet veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für September ein gemischtes Bild zeichnete. Gleichzeitig muss die Fed gemäß ihrem Mandat neben der Beschäftigung auch die weiterhin hartnäckige Inflation im Blick behalten.