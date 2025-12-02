DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +1,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.884 +0,7%Euro1,1606 ±-0,0%Öl63,22 -0,2%Gold4.209 -0,5%
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager
Netflix-Aktie kaum verändert: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei Netflix-Aktie kaum verändert: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen

aktualisiert 02.12.25 07:38 Uhr

Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten. VW: Blume wird Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg. Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei. Sammelklage gegen Vodafone zieht sich in die Länge. Munich Re-Aktie: Wirbelsturmsaison endet glimpflich - USA und Japan verschont.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird nach dem Vortageseinbruch wenig verändert erwartet.

Am Montag hatte der DAX 1,04 Prozent leichter bei 23.589,44 Punkten geschlossen.
Der TecDAX verabschiedete sich bei 3.547,42 Punkten (-1,24 Prozent).

Nach dem schwachen Start in den Monat deutet sich im DAX am Dienstagmorgen eine kurze Verschnaufpause an. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn auf XETRA nahezu unbewegt bei 23.594 Punkten.

Am Vortag hatte der DAX einen Teil seiner Erholung aus dem November wieder eingebüßt und war zeitweise bis auf 23.433 Punkte gefallen. Zum Schluss gelang jedoch die Stabilisierung: Der Index behauptete sowohl die Marke von 23.500 Punkten als auch die einfache 200-Tage-Linie - eine vielbeachtete Orientierung für den übergeordneten Trend.

Die US-Börsen hatten am Abend nur leicht nachgegeben. In Asien zeigte sich am Morgen ein uneinheitliches Bild.

Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager
AppleNetflixBayerNVIDIA / SynopsysTeslaPalantirTKMS

