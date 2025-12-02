CrowdStrike-Aktie nach Gewinnsprung etwas fester - Umsatz höher als erwartet
Als einer der Nachzügler der Berichtssaison hat am Dienstagabend CrowdStrike seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im dritten Quartal.
Werte in diesem Artikel
Für CrowdStrike ist das dritte Geschäftsquartal 2026 mit schwarzen Zahlen zu Ende gegangen. Nach einem Verlust von 0,070 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist verdiente das US-amerikanische Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie im aktuellen Berichtsquartal 0,96 US-Dollar. Damit lag das EPS höher als erwartet, die Analystenschätzungen hatten sich zuvor auf 0,939 US-Dollar je Anteilsschein belaufen.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,23 Milliarden US-Dollar. Hier übertraf CrowdStrike die Marktschätzungen von 1,21 Milliarden US-Dollar bei den Erlösen.
Die CrowdStrike-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,57 Prozent höher bei 519,50 US-Dollar.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
