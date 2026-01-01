GNW-News: Deutschland vergibt 10-Jahres-Vertrag für moderne Luftkampfausbildung an Top Aces

^MONTREAL, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Inc., weltweit führender

Anbieter hochmoderner Trainingslösungen für Streitkräfte, gibt den Zuschlag für

einen 10-Jahres-Vertrag im Wert von bis zu 420 Millionen Euro durch die

Bundeswehr bekannt. Aufbauend auf einem Jahrzehnt vertrauensvoller

Zusammenarbeit regelt dieser Vertrag über die?Schnelle Flugzieldarstellung"

missionskritische Einsatzausbildung für die deutsche Luftwaffe, das Heer und die

Marine.

?Dieser Vertrag ist ein bedeutender Meilenstein in unserer langjährigen

Partnerschaft mit der Bundeswehr", erklärt Thomas Beringer, Vice President

Europe bei Top Aces.?Wir betrachten es als Ehre, die Einsatzbereitschaft

Deutschlands - eine essenzielle Voraussetzung in der heutigen, komplexen

globalen Landschaft - weiterhin mit erstklassigen Trainingslösungen zu

unterstützen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Streitkräfte

zugeschnitten sind."

Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt Top Aces ein umfassendes Portfolio an

Ausbildungskapazitäten bereit, die auf die Stärkung der operativen

Leistungsfähigkeit aller Teilstreitkräfte der Bundeswehr ausgerichtet sind. Die

Ausbildungsflüge werden mit der vielseitigen Flotte des Unternehmens

durchgeführt, zu der unter anderem A-4N Skyhawk mit AESA-Radar (Active

Electronically Scanned Array) und mit aktueller Technologie ausgerüstete

Alpha Jet gehören. Das?Advanced Aggressor Mission System" (AAMS), eine

Eigenentwicklung von Top Aces, ermöglicht die Integration modernster Sensorik in

die A-4N, wodurch Bedrohungen durch gegnerische Kampfflugzeuge neuster

Generationen effektiv nachgebildet werden können.

Didier Toussaint, Group President und Mitbegründer von Top Aces, ergänzt:?Wir

sind außerordentlich dankbar für das anhaltende Vertrauen, das uns die

Bundeswehr entgegenbringt. Dieser Vertrag verdeutlicht die Stärke unserer

Partnerschaft und den beständigen Wert, den unser Team mit seinem Engagement

liefert. Auch in Anbetracht unseres internationalen Wachstums bleibt unser Fokus

darauf gerichtet, unsere Kunden mit zuverlässigen, innovativen Trainingslösungen

zu unterstützen, die die Einsatzbereitschaft und operative Effektivität ihrer

Streitkräfte verbessern."

Diese Vertragsvergabe festigt die Führungsposition von Top Aces im globalen

Verteidigungs- und Luftfahrtsektor und unterstreicht das Engagement des

Unternehmens, kostengünstige, hochmoderne Lösungen anzubieten, die die

Einsatzbereitschaft der NATO und der verbündeten Nationen verbessern. Als

weltweit sicherster gewerblicher Anbieter modernen operativen Trainings bleibt

Top Aces Maßstab für die Branche und bietet den Streitkräften die

ausgereiftesten Lösungen, die auf dem Markt erhältlich sind.

Hinweis zu zukunftsgerichteten und anderen Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die?zukunftsgerichtete Aussagen"

im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze

darstellen können, insbesondere in Bezug auf die erwartete Dauer und die

Einnahmen aus dem Vertrag mit der Bundeswehr. Zukunftsgerichtete Aussagen

basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar

vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß mit

erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich

von den dargestellten Erwartungen abweichen können. Leser sollten sich daher

nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Aussagen zur Marktposition von Top Aces basieren auf einer Vielzahl von

Informationsquellen, darunter Veröffentlichungen Dritter und Einschätzungen der

Unternehmensführung. Da keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit

dieser Informationen übernommen werden kann, sollten sich Leser nicht in

unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ausschließlich zum Zeitpunkt

ihrer Veröffentlichung; das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese

Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Über Top Aces

Mit über 150.000 unfallfreien Flugstunden stellen Top Aces Inc. und seine

Tochtergesellschaften, darunter Top Aces Corp. und Blue Air Training Corp.,

führenden Streitkräften hochmoderne, einsatzrelevante Trainingslösungen zur

Verfügung. In einer Branche, in der Erfahrung zählt, verfügt Top Aces über die

größte und modernste Flotte gewerblich betriebener Kampfflugzeuge im aktiven

Dienst und ist der weltweit einzige gewerbliche Eigentümer/Betreiber der F-16.

Das Ausbildungsspektrum von Top Aces verbessert die Einsatzbereitschaft von

Streitkräften, indem reale Erfahrungen vermittelt, erhebliche Kosteneinsparungen

erzielt und die Lebensdauer von Militärflugzeugflotten verlängert werden.

Weitere Informationen stehen unter www.topaces.com

zur Verfügung.

Top Aces in den sozialen Medien:

X: https://x.com/topaces/



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/top-aces/



Instagram: https://www.instagram.com/topaces/



Facebook: https://www.facebook.com/topaces/



Medienkontakt:

Erin Black

Marketing Communications Manager, Top Aces

+1 (514) 694-7224

media@topaces.com (mailto:media@topaces.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2a54e29-e1ad-

44cc-83ac-47d0e13589b6/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ce3c9cb-

243c-4529-9c08-038f3a10718a/de

