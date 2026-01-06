Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich mit Zuschlägen

NASDAQ 100-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 zeigte sich am dritten Tag der Woche wenig verändert.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 25.653,90 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,085 Prozent auf 25.617,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25.639,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.813,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.592,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,715 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 25.692,05 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Stand von 24.840,23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 07.01.2025, mit 21.173,04 Punkten bewertet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 6,47 Prozent auf 42,63 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,60 Prozent auf 812,27 USD), CrowdStrike (+ 4,49 Prozent auf 478,91 USD), Palo Alto Networks (+ 4,33 Prozent auf 193,90 USD) und Zscaler (+ 4,11 Prozent auf 231,16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen CoStar Group (-8,24 Prozent auf 61,66 USD), Constellation Energy (-4,50 Prozent auf 338,63 USD), Marvell Technology (-4,07 Prozent auf 84,64 USD), Starbucks (-3,10 Prozent auf 86,69 USD) und CSX (-2,83 Prozent auf 35,05 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33.627.249 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,912 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

