DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Hebel-ETFs erklärt: Chancen, Risiken und Produkte - das sollten Anleger wissen
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
NASDAQ 100-Performance im Blick

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich mit Zuschlägen

07.01.26 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich mit Zuschlägen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigte sich am dritten Tag der Woche wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
176,06 EUR -3,18 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
290,50 EUR -13,15 EUR -4,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
56,73 EUR 0,87 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
410,45 EUR 17,25 EUR 4,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CSX Corp.
30,69 EUR 0,24 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
36,26 EUR 1,99 EUR 5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,70 EUR -0,45 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
71,93 EUR -3,43 EUR -4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,78 EUR 1,54 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
165,90 EUR 7,16 EUR 4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
692,60 EUR 46,40 EUR 7,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Starbucks Corp.
74,24 EUR -2,26 EUR -2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
196,18 EUR 8,18 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.653,9 PKT 14,2 PKT 0,06%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 25.653,90 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,085 Prozent auf 25.617,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25.639,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.813,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.592,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,715 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 25.692,05 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Stand von 24.840,23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 07.01.2025, mit 21.173,04 Punkten bewertet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 6,47 Prozent auf 42,63 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,60 Prozent auf 812,27 USD), CrowdStrike (+ 4,49 Prozent auf 478,91 USD), Palo Alto Networks (+ 4,33 Prozent auf 193,90 USD) und Zscaler (+ 4,11 Prozent auf 231,16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen CoStar Group (-8,24 Prozent auf 61,66 USD), Constellation Energy (-4,50 Prozent auf 338,63 USD), Marvell Technology (-4,07 Prozent auf 84,64 USD), Starbucks (-3,10 Prozent auf 86,69 USD) und CSX (-2,83 Prozent auf 35,05 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33.627.249 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,912 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Charter A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen