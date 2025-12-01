So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagvormittag

Commodities im Blick

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,76 Prozent auf 4.248,46 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.216,34 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil notiert der Silberpreis bei 57,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,41 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,42 Prozent.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,11 Prozent auf 1.692,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.673,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Palladiumpreis um 1,41 Prozent auf 1.471,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.451,00 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,52 Prozent auf 63,52 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 62,38 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 58,55 US-Dollar am Vortag auf 59,76 US-Dollar nach oben (+2,07Prozent).

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,11 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -2,97 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 2,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 09:48 Uhr steht ein Minus von -0,46 Prozent auf 4,34 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,24 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,38 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 316,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (314,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,51 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 09:31 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,46 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,52 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,59 Prozent auf 0,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,85 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 08:59 Uhr fällt der Milchpreis um -0,29 Prozent auf 17,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,20 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 2,61 Prozent auf 62,34 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 60,76 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 97,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (98,65 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net