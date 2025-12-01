DAX23.717 -0,5%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 -6,5%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.635 -4,3%Euro1,1617 +0,2%Öl63,57 +0,6%Gold4.249 +0,8%
Commodities im Blick

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagvormittag

01.12.25 10:13 Uhr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagvormittag | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.858,07 USD 28,47 USD 1,01%
News
Baumwolle
0,62 USD -0,01 USD -2,08%
News
Bleipreis
1.954,15 USD 14,50 USD 0,75%
News
Dieselpreis Benzin
1,64 EUR 0,01 EUR 0,31%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,40 EUR 0,30 EUR 0,33%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,78 USD -0,07 USD -1,53%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.249,22 USD 32,88 USD 0,78%
News
Haferpreis
2,86 USD -0,09 USD -2,88%
News
Heizölpreis
62,34 USD 1,59 USD 2,61%
News
Holzpreis
544,00 USD -6,00 USD -1,09%
News
Kaffeepreis
4,06 USD -0,06 USD -1,50%
News
Kakaopreis
3.998,00 GBP 218,00 GBP 5,77%
News
Kohlepreis
97,50 USD -1,15 USD -1,17%
News
Kupferpreis
11.003,35 USD 69,60 USD 0,64%
News
Lebendrindpreis
2,16 USD 0,05 USD 2,16%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD USD 0,22%
News
Maispreis
4,34 USD -0,02 USD -0,34%
News
Mastrindpreis
3,24 USD 0,09 USD 2,81%
News
Milchpreis
17,15 USD -0,05 USD -0,29%
News
Naphthapreis (European)
510,73 USD -18,44 USD -3,48%
News
Nickelpreis
14.656,50 USD 50,91 USD 0,35%
News
Ölpreis (Brent)
63,57 USD 0,38 USD 0,60%
News
Ölpreis (WTI)
59,69 USD 1,14 USD 1,95%
News
Orangensaftpreis
1,55 USD 0,04 USD 2,96%
News
Palladiumpreis
1.464,00 USD 13,00 USD 0,90%
News
Palmölpreis
4.099,00 MYR 48,00 MYR 1,18%
News
Platinpreis
1.684,50 USD 11,00 USD 0,66%
News
Rapspreis
483,25 EUR EUR
News
Reispreis
10,19 USD 0,12 USD 1,14%
News
Silberpreis
57,30 USD 0,89 USD 1,58%
News
Sojabohnenmehlpreis
316,00 USD 1,60 USD 0,51%
News
Sojabohnenölpreis
0,52 USD USD -0,46%
News
Sojabohnenpreis
11,36 USD -0,02 USD -0,18%
News
Super Benzin
1,67 EUR 0,00 EUR 0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
187,25 EUR -1,75 EUR -0,93%
News
Zinkpreis
3.254,85 USD 64,20 USD 2,01%
News
Zinnpreis
39.111,50 USD 712,50 USD 1,86%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,99%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,76 Prozent auf 4.248,46 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.216,34 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil notiert der Silberpreis bei 57,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,41 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,42 Prozent.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,11 Prozent auf 1.692,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.673,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Palladiumpreis um 1,41 Prozent auf 1.471,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.451,00 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,52 Prozent auf 63,52 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 62,38 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 58,55 US-Dollar am Vortag auf 59,76 US-Dollar nach oben (+2,07Prozent).

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,11 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -2,97 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 2,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 09:48 Uhr steht ein Minus von -0,46 Prozent auf 4,34 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,24 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,38 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 316,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (314,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,51 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 09:31 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,46 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,52 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,59 Prozent auf 0,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,85 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 08:59 Uhr fällt der Milchpreis um -0,29 Prozent auf 17,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,20 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 2,61 Prozent auf 62,34 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 60,76 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 97,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (98,65 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis