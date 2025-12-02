DAX23.698 +0,5%Est505.695 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.835 +0,7%Euro1,1606 ±-0,0%Öl63,04 -0,5%Gold4.187 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Muss Strategy BTC verkaufen? -- Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court
Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent - Auch HOCHTIEF mit Hoch Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent - Auch HOCHTIEF mit Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Verbraucherpreise

Eurozone: Inflation steigt unerwartet

02.12.25 11:30 Uhr
Preisauftrieb in Eurozone überraschend stärker - EZB beobachtet weiter | finanzen.net

In der Eurozone hat sich der Preisauftrieb unerwartet verstärkt.

Im November sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflation von zwei Prozent an.

Wer­bung

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, verharrte bei 2,4 Prozent. Dies war so von Volkswirten erwartet worden.

Die EZB hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet. Auch bei der nächsten Zinssitzung im Dezember wird an den Finanzmärkten keine Änderung der Leitzinsen erwartet.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: nito / Shutterstock.com, wikifolio