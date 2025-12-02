DAX23.694 +0,4%Est505.687 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +4,4%Nas23.519 +1,0%Bitcoin77.807 +4,7%Euro1,1610 ±-0,0%Öl63,00 -0,5%Gold4.185 -1,1%
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Tesla, BMW, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Flüssigerdgasprojekt

TotalEnergies-Aktie steigt: Projektpartner decken fehlende Mittel nach Staat-Rückzug

02.12.25 15:05 Uhr
TotalEnergies-Aktie fester: Finanzierungslücke bei Flüssigerdgasprojekt - Partner springen ein | finanzen.net

Die Partner des Flüssigerdgasprojekts von TotalEnergies in Mosambik haben sich nach Angaben des französischen Energiekonzerns dazu bereit erklärt, zusätzliches Kapital bereitzustellen.

Zuvor hatten die britische und die niederländische Regierung wegen Sicherheitsbedenken ihre Finanzierung für das Projekt zurückgezogen, das 2021 aufgrund der eskalierenden Gewalt im Land ausgesetzt wurde.

Der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle teilte dem Parlament in London am Montag mit, die Regierung habe beschlossen, die Beteiligung der Exportkreditagentur UK Export Finance an dem Mosambik-Projekt zu beenden. Die Risiken hätten seit 2020 zugenommen, sagte Kyle und bezog sich dabei auf das Jahr, in der UK Export Finance erstmals Unterstützung für das Projekt zugesagt hatte.

Die niederländische Exportfinanzierungsagentur Atradius habe eine ähnliche Entscheidung getroffen, teilte TotalEnergies mit. Atradius reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Bestätigung.

Die an dem Projekt beteiligten Partner - darunter die Regierung von Mosambik sowie indische, thailändische und japanische Unternehmen - hätten sich bereit erklärt, zusätzliches Eigenkapital zur Deckung der externen Finanzierung des Projekts in Höhe von rund 10 Prozent bereitzustellen, so TotalEnergies. Der Energiekonzern hält einen Anteil von etwas mehr als einem Viertel an dem Projekt.

Die TotalEnergies-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,41 Prozent höher bei 56,94 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 09:06 ET (14:06 GMT)

Von Joshua Kirby

DOW JONES

