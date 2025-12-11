DAX 24.401 +0,4%ESt50 5.782 +0,5%MSCI World 4.451 +0,2%Top 10 Crypto 12,33 +1,5%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.681 -0,1%Euro 1,1730 -0,1%Öl 61,70 +0,2%Gold 4.317 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen stärker -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
BNP Paribas-Aktie in Grün: Anteil an BMCI soll verkauft werden BNP Paribas-Aktie in Grün: Anteil an BMCI soll verkauft werden
Wie Investmentfonds als ETFs umgewandelt werden - Chancen und Risiken für Anleger Wie Investmentfonds als ETFs umgewandelt werden - Chancen und Risiken für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
55,86 EUR +0,04 EUR +0,07 %
STU
65,34 USD -0,32 USD -0,49 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 120,93 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

Goldman Sachs Group Inc.

TotalEnergies Neutral

10:16 Uhr
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
55,86 EUR 0,04 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 53 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna liegt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens, wie er am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison und 2026 für Europas Ölkonzerne schrieb. Er sieht enorme Rückschlagrisiken für den Brent-Preis und erwartet Druck auf die Aktienrückkäufe der Konzerne. Der Experte setzt auf defensive, starke Bilanzen, eine vergleichsweise geringe Ölpreissensibilität und niedrige Profitabilitätsschwellen bei der Förderung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 01:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
55,76 €		 Abst. Kursziel*:
0,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,25%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
08.12.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 TotalEnergies Buy UBS AG
05.12.25 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones TotalEnergies-Aktie legt zu: Kooperation mit Galp bei Mopane-Feld in Namibia
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones TotalEnergies-Aktie steigt: Projektpartner decken fehlende Mittel nach Staat-Rückzug
finanzen.net November 2025: So schätzen Experten die TotalEnergies-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren verdient
Benzinga Peering Into TotalEnergies SE&#39;s Recent Short Interest
EN, TOTAL Namibia: TotalEnergies concludes agreement with Galp to enter as operator in the prolific PEL 83 license, including the Mopane discovery
Financial Times TotalEnergies merger creates largest UK North Sea producer
Financial Times TotalEnergies merger creates largest UK North Sea producer
EN, TOTAL TotalEnergies announces the commencement of trading of its ordinary shares on the NYSE
Zacks Chevron & TotalEnergies Deepen Offshore Exploration Ties in Nigeria
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir Technologies, Philip Morris International, TotalEnergies, Natural Resource Partners and Genie Energy
EN, TOTAL Mozambique LNG: Clarification by TotalEnergies on Financing of the Project
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen