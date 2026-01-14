DAX24.707 -1,0%Est505.876 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.564 -2,4%Euro1,1721 +0,6%Öl63,55 -1,0%Gold4.730 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Viertes Quartal

TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise

20.01.26 09:52 Uhr
TotalEnergies-Aktie im Plus: Produktion steigt, Preise fallen - Was Anleger wissen müssen | finanzen.net

TotalEnergies hat im vierten Quartal 2025 die Öl- und Gasproduktion gesteigert, was nach Einschätzung des Unternehmens dazu beitragen wird, die finanziellen Auswirkungen schwächerer Preise abzufedern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TotalEnergies
56,48 EUR 0,78 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wer­bung

Wie der französische Energiekonzern am Dienstag mitteilte, rechnet er für das vierte Quartal 2025 per Ende Dezember mit einem Anstieg der Öl- und Gasproduktion um fast 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit wird die Produktion für das gesamte Jahr 2025 um nahezu 4 Prozent wachsen, oberhalb der vorherigen Unternehmensprognose von einem Anstieg um mehr als 3 Prozent. Im Laufe des Quartals waren laut Mitteilung die Öl- und Gaspreise rückläufig, während die Raffineriemargen leicht anstiegen.

Innerhalb der Sparte Integrated Power werden die Cashflows durch die im vierten Quartal abgeschlossenen Anteilsverkäufe (Farm-downs) gestützt. Dies werde es dem Segment ermöglichen, einen jährlichen Cashflow von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar zu erreichen, was laut Unternehmensangaben im Einklang mit der Prognose für das Gesamtjahr steht.

TotalEnergies verfolgt eine Doppelstrategie aus dem Ausbau der Öl- und Gasproduktion bei gleichzeitigen massiven Investitionen in die Stromerzeugung.

Wer­bung

Wie die Wettbewerber hat auch TotalEnergies die Upstream-Investitionen verstärkt und gleichzeitig kohlenstoffarme Projekte zurückgefahren. Das Unternehmen setzt jedoch auch auf die wachsende Stromnachfrage durch die Zunahme von Elektrofahrzeugen und die Ausbreitung von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Im November erwarb der Konzern 50 Prozent eines Portfolios von Vermögenswerten der Energeticky a Prumyslovy Holding, dem Investmentfonds des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky. Dieser große Deal basiert auf der Erwartung, dass die Stromerzeugung - eine Mischung aus erneuerbaren Energien, Gaskraftwerken und Batterien - eine ähnliche Rentabilität wie fossile Brennstoffe erzielen kann.

An der EURONEXT steigt die TotalEnergies-Aktie zeitweise 0,84 Prozent auf 56,58 Euro.

Von Adam Whittaker

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf TotalEnergies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TotalEnergies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Nachrichten zu TotalEnergies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TotalEnergies

DatumRatingAnalyst
14.01.2026TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026TotalEnergies BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026TotalEnergies BuyUBS AG
12.12.2025TotalEnergies OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.01.2026TotalEnergies BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026TotalEnergies BuyUBS AG
12.12.2025TotalEnergies OverweightBarclays Capital
08.12.2025TotalEnergies OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.01.2026TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.12.2025TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2025TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TotalEnergies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen