NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting gab am Mittwoch vor der Berichtssaison der europäischen Ölbranche seine Empfehlungen für "Pair-Trades" bekannt. Dabei favorisiert er Totalenergies gegenüber den mit "Underweight" eingestuften Eni-Aktien. Die Aktien der Italiener hätten sich deutlich besser entwickelt als die von Total. Dies sei angesichts der überragenden Entwicklung 2025 zwar größtenteils gerechtfertigt, nun drohe aber im Zuge der Berichtssaison eine kleine Trendwende./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT

