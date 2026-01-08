TotalEnergies Aktie
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting gab am Mittwoch vor der Berichtssaison der europäischen Ölbranche seine Empfehlungen für "Pair-Trades" bekannt. Dabei favorisiert er Totalenergies gegenüber den mit "Underweight" eingestuften Eni-Aktien. Die Aktien der Italiener hätten sich deutlich besser entwickelt als die von Total. Dies sei angesichts der überragenden Entwicklung 2025 zwar größtenteils gerechtfertigt, nun drohe aber im Zuge der Berichtssaison eine kleine Trendwende./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu TotalEnergies
|13:31
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
