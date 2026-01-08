DAX 25.309 -0,4%ESt50 6.014 -0,3%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.540 -0,3%Euro 1,1651 +0,0%Öl 66,27 +1,2%Gold 4.632 +1,0%
TotalEnergies Aktie

56,82 EUR +0,41 EUR +0,73 %
STU
65,76 USD +1,05 USD +1,62 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 119,83 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Neutral

13:31 Uhr
TotalEnergies Neutral
TotalEnergies
TotalEnergies
56,82 EUR 0,41 EUR 0,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting gab am Mittwoch vor der Berichtssaison der europäischen Ölbranche seine Empfehlungen für "Pair-Trades" bekannt. Dabei favorisiert er Totalenergies gegenüber den mit "Underweight" eingestuften Eni-Aktien. Die Aktien der Italiener hätten sich deutlich besser entwickelt als die von Total. Dies sei angesichts der überragenden Entwicklung 2025 zwar größtenteils gerechtfertigt, nun drohe aber im Zuge der Berichtssaison eine kleine Trendwende./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
56,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
56,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:31 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 TotalEnergies Buy UBS AG
12.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

