Totalenergies übernimmt Kontrolle an Raffinerie in Zeeland - Agentur

11.02.26 14:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TotalEnergies
63,64 EUR 1,01 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES-- TotalEnergies übernimmt offenbar Kontrolle an Raffinerie in Zeeland TotalEnergies hat im Zuge von US-Sanktionen die Kontrolle über eine Raffinerie in Zeeland übernommen. Der französische Ölkonzern hat aber den 45-Prozent-Anteil der russischen Lukoil nicht gekauft, wie TotalEnergies-CEO Patrick Pouyanne laut Reuters sagte.

TotalEnergies werde die Raffinerie vorübergehend im Rahmen einer Vereinbarung betreiben, nach der das Unternehmen das gesamte Rohöl liefert, für den Betrieb aufkommt und die Produktion der Raffinerie übernimmt. Die Vereinbarung werde in Kraft bleiben, bis Lukoil einen Käufer für seine Anteile gefunden hat, berichtet Reuters weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 08:11 ET (13:11 GMT)

