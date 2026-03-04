TotalEnergies Aktie
Marktkap. 144,48 Mrd. EURKGV 10,74
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 60 auf 68 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 02:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,84 €
|Abst. Kursziel*:
0,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
68,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
