DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9445 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Overweight für Airbus SE-Aktie nach Barclays Capital-Analyse Overweight für Airbus SE-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
68,16 EUR +0,07 EUR +0,10 %
STU
78,62 USD +1,50 USD +1,95 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 144,48 Mrd. EUR

KGV 10,74
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

Goldman Sachs Group Inc.

TotalEnergies Neutral

12:46 Uhr
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
68,16 EUR 0,07 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 60 auf 68 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 02:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,84 €		 Abst. Kursziel*:
0,24%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
68,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:46 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Versorgung im Blick Ölmarkt im Ausnahmezustand: Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an Ölmarkt im Ausnahmezustand: Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones TotalEnergies-Aktie stabil: Allianz GI beteiligt sich an Batteriespeichern
wikifolio Bestseller wikifolios im Februar
dpa-afx Allianz steigt in Batteriespeicher von TotalEnergies ein
dpa-afx Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Totalenergies auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro
finanzen.net Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
finanzen.net TotalEnergies-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
EN, TOTAL Tilenga Project: TotalEnergies Publishes Independent Assessment of the Land Acquisition Program in Uganda
Benzinga TotalEnergies Invests $581 Million To Develop 800 MW Of Battery Storage Projects In Germany
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, TotalEnergies, Boston Scientific and Good Times Restaurants
reNEWS TotalEnergies sells 50% of German battery pipeline
EN, TOTAL Electricity: TotalEnergies partners with AllianzGI to develop 800 MW of battery storage projects in Germany
Benzinga What Does the Market Think About TotalEnergies SE?
Benzinga TotalEnergies Locks In Massive 20-Year Alaska LNG Deal To Fuel Asia
EN, TOTAL United States: TotalEnergies Signs Agreement to Export 2 Mtpa of LNG for 20 years from the Alaska LNG Project
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen