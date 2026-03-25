Goldman Sachs Group Inc.

TotalEnergies Neutral

10:31 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 76 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna gab am Donnerstag einen Ausblick auf die demnächst anstehende Berichtssaison der Ölkonzerne zum ersten Quartal. Er hob seine Schätzungen für die Quartalsergebnisse im Schnitt um 16 Prozent und sieht sich nun um 14 Prozent über dem Konsens. Seine Prognosen für 2026 und 2027 steigen um durchschnittlich 3 und 4 Prozent. Hier liegt er sogar um 34 und 24 Prozent über den Markterwartungen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:52 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE