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Marktkap. 163,33 Mrd. EUR

KGV 10,74
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WKN 850727

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Symbol TTE

Goldman Sachs Group Inc.

TotalEnergies Neutral

10:31 Uhr
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 76 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna gab am Donnerstag einen Ausblick auf die demnächst anstehende Berichtssaison der Ölkonzerne zum ersten Quartal. Er hob seine Schätzungen für die Quartalsergebnisse im Schnitt um 16 Prozent und sieht sich nun um 14 Prozent über dem Konsens. Seine Prognosen für 2026 und 2027 steigen um durchschnittlich 3 und 4 Prozent. Hier liegt er sogar um 34 und 24 Prozent über den Markterwartungen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:52 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
77,44 €		 Abst. Kursziel*:
0,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,49%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

10:31 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
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