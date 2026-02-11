DAX 25.188 +1,3%ESt50 6.073 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6810 +1,6%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.295 +1,6%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,22 -0,6%Gold 5.061 -0,5%
Marktkap. 135,43 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 61 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern dürfte nach den guten Zahlen für 2025 auch weiterhin stark abliefern, schrieb Henri Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren und einer geringeren Verschuldung./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

