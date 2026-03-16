DAX23.623 +0,3%Est505.757 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -1,2%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.405 -1,0%Euro1,1506 ±0,0%Öl103,5 +2,5%Gold5.004 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag
Bitcoin Prognose: Coinbase-CEO sieht KI-Wallet-Boom - Bitwise nennt 1,3 Millionen US-Dollar Ziel Bitcoin Prognose: Coinbase-CEO sieht KI-Wallet-Boom - Bitwise nennt 1,3 Millionen US-Dollar Ziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Kartellamtschef Mundt: Neue Tankregel soll helfen gegen 'zappelnde Preise'

17.03.26 12:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,34 EUR 0,15 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
23,16 EUR 0,68 EUR 3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Repsol S.A.
24,08 EUR 0,64 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,95 EUR 0,92 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
73,82 EUR 2,02 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, erhofft sich von der neuen Tankregel mehr Transparenz für Verbraucher

Wer­bung

- und stabilere Spritpreise. "Was man ja wirklich sagen kann, ist,

dass die Preise in Deutschland extrem volatil sind und zappeln. Im Durchschnitt meldet eine Tankstelle pro Tag 20 Preisveränderungen, in der Spitze sind es 50", sagte Mundt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dadurch verlören auch Preisvergleichs-App an Wert.

Tankstellen in Deutschland sollen künftig wie in Österreich nur noch einmal am Tag ihre Spritpreise erhöhen dürfen. Unklar sei, ob dies preissenkend wirken werde, erklärte Mundt. "Die Ökonomen sind sich da nicht einig." Die Vorgabe werde eingeführt, "vor allem, damit dieses Zappeln der Preise vielleicht weniger wird". Die alten Daumenregeln des Bundeskartellamts, am besten abends zu tanken, weil es dann am preiswertesten sei, seien damit überholt. "Da müssen sich neue Rhythmen einstellen", sagte Mundt./hoe/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
10:11Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
08:26Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:11Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
08:26Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen