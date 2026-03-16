Kartellamtschef Mundt: Neue Tankregel soll helfen gegen 'zappelnde Preise'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, erhofft sich von der neuen Tankregel mehr Transparenz für Verbraucher

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- und stabilere Spritpreise. "Was man ja wirklich sagen kann, ist,

dass die Preise in Deutschland extrem volatil sind und zappeln. Im Durchschnitt meldet eine Tankstelle pro Tag 20 Preisveränderungen, in der Spitze sind es 50", sagte Mundt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dadurch verlören auch Preisvergleichs-App an Wert.

Tankstellen in Deutschland sollen künftig wie in Österreich nur noch einmal am Tag ihre Spritpreise erhöhen dürfen. Unklar sei, ob dies preissenkend wirken werde, erklärte Mundt. "Die Ökonomen sind sich da nicht einig." Die Vorgabe werde eingeführt, "vor allem, damit dieses Zappeln der Preise vielleicht weniger wird". Die alten Daumenregeln des Bundeskartellamts, am besten abends zu tanken, weil es dann am preiswertesten sei, seien damit überholt. "Da müssen sich neue Rhythmen einstellen", sagte Mundt./hoe/DP/men