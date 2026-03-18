DAX 23.502 -1,0%ESt50 5.737 -0,6%MSCI World 4.329 -0,3%Top 10 Crypto 9,3125 -5,8%Nas 22.152 -1,5%Bitcoin 61.207 -1,6%Euro 1,1463 +0,0%Öl 114,3 +4,2%Gold 4.747 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht - auch Umsatz schießt hoch -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil
Top News
"Macrohard" als Wendepunkt für die Tesla-Aktie? Das steckt hinter dem gemeinsamen Projekt mit xAI "Macrohard" als Wendepunkt für die Tesla-Aktie? Das steckt hinter dem gemeinsamen Projekt mit xAI
LANXESS-Aktie: Abbau von 550 Stellen - Gewinn 2026 wohl rückläufig LANXESS-Aktie: Abbau von 550 Stellen - Gewinn 2026 wohl rückläufig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,03 EUR -0,45 EUR -1,10 %
STU
36,63 CHF -0,16 CHF -0,42 %
BRX
Marktkap. 226,33 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

Goldman Sachs Group Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

08:31 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
40,03 EUR -0,45 EUR -1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 44 auf 45 Euro angehoben und die Aktien auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen für Europas Ölkonzerne am Donnerstag einmal mehr an die aktuelle Entwicklung des Iran-Krieges an. Er hob seine Preisprognosen für Brent-Öl und TTF-Erdgas an. Daraus resultierend steigen seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 im Schnitt um vier und sechs Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:32 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,62 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:31 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
17.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen