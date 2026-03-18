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Shell bestätigt Schäden an Gasaufbereitungsanlage durch iranischen Angriff

19.03.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,82 EUR -0,28 EUR -0,70%
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LONDON (dpa-AFX) - Beim iranischen Angriff auf Katar ist eine Anlage des Öl- und Gaskonzern Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) getroffen worden. Die Gasaufbereitungsanlage "Pearl" wurde bei dem iranischen Angriff auf Ras Laffan am Mittwoch beschädigt, teilte Shell am Donnerstag mit. Das auf der Anlage befindliche Personal befinde sich in Sicherheit und sei wohlauf. Die Shell-Aktie gab in einem schwachen Gesamtmarkt um vier Prozent nach.

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Infolge des Angriffs brach den Angaben von Shell zufolge ein Brand an dem Standort aus, der inzwischen gelöscht wurde. Die Anlage befinde sich in einem "sicheren Zustand", hieß es weiter. Das Ausmaß des Schadens muss noch ermittelt werden. Einer Mitteilung von Qatar-Energy zufolge gab es "erhebliche Schäden". Shell betreibt die Anlage zusammen mit dem staatlich-katarischen Konzern.

Gas-to-Liquid ist ein Verfahren zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe. Dabei wird Gas in hochwertige flüssige Produkte umgewandelt. Täglich werden dort bis zu 1,6 Milliarden Kubikfuß Erdgas umgewandelt in 140.000 Barrel Flüssigprodukte, wie Diesel, Kerosin und Basisöle. Die Anlage ist Shell zufolge die größte weltweit. Die Produktion von Flüssiggas (LNG) an dem Standort hatte Shell bereits Anfang März heruntergefahren.

Der Iran hatte in den vergangenen Tagen die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Region intensiviert. Sie werden als Vergeltung interpretiert, nachdem Israel zuvor das iranische Gasfeld South-Pars angegriffen hatte./lew/nas/jha/

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DatumRatingAnalyst
10:11Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
08:31Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:11Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
08:31Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

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