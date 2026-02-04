Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 182,79 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Stone am Donnerstag nach Quartalszahlen. Der Fokus dürfte aber auf den unverändert hohen Aktienrückkäufen liegen, die für etwas Erleichterung sorgen sollten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
28,55 £
|Abst. Kursziel*:
-0,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
28,30 £
|Abst. Kursziel aktuell:
0,72%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:31
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|13:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|13:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|13:31
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|13:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG