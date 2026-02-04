DAX 24.401 -0,8%ESt50 5.921 -0,8%MSCI World 4.498 -0,2%Top 10 Crypto 8,9350 -8,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 58.716 -5,4%Euro 1,1810 +0,0%Öl 68,02 -1,4%Gold 4.836 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y PayPal A14R7U Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Microsoft 870747 BASF BASF11 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Barrick Mining, Peloton, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Carry Trades und Zinsdifferenz-Zertifikate - Wie lässt sich davon profitieren? Carry Trades und Zinsdifferenz-Zertifikate - Wie lässt sich davon profitieren?
SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
32,78 EUR -0,56 EUR -1,68 %
STU
28,30 GBP -0,38 GBP -1,31 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 182,79 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

13:31 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,78 EUR -0,56 EUR -1,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Stone am Donnerstag nach Quartalszahlen. Der Fokus dürfte aber auf den unverändert hohen Aktienrückkäufen liegen, die für etwas Erleichterung sorgen sollten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,55 £		 Abst. Kursziel*:
-0,18%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
28,30 £		 Abst. Kursziel aktuell:
0,72%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

13:31 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
13:26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

dpa-afx Ergebnisanstieg Shell-Aktie in Rot: Gesunkene Ölpreise vermiesen das Schlussquartal Shell-Aktie in Rot: Gesunkene Ölpreise vermiesen das Schlussquartal
finanzen.net Ausblick: Shell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 3200 Pence
finanzen.net Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones Aktien von Shell und Exxon stabil: Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy gestoppt
Dow Jones Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
Business Times Shell keeps buybacks steady as profit falls, misses expectations
Financial Times Shell chief pushes for more cost cuts as it keeps rewarding investors
Financial Times Shell to return further $3.5bn to investors and boost dividend
Financial Times Shell plans up to £4.6mn pay rise for chief Wael Sawan
Financial Times Shell plans up to £4.6mn pay rise for chief Wael Sawan
Zacks Seeking Clues to Shell (SHEL) Q4 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Zacks Shell Q4 Earnings: Can Upstream Gains Offset Weak Spots?
Zacks Shell (SHEL) Gains As Market Dips: What You Should Know
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen