Öl- und Gasgeschäft erholt

Shell-Aktie etwas fester: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe

30.10.25 16:19 Uhr
Shell-Aktie etwas stärker: Gewinnrückgang nicht so drastisch wie erwartet - Aktienrückkäufe im Fokus | finanzen.net

Der britische Ölkonzern Shell hat im dritten Quartal wie erwartet einen Gewinnrückgang verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,84 EUR -0,15 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dieser fiel allerdings weniger drastisch aus, als von Analysten erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sank in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 10 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar (4,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten 4,7 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Verglichen mit dem vorangegangenen, zweiten Quartal erholte sich insbesondere das Gas- und Ölgeschäft, wie vor einigen Wochen bereits mitgeteilt.

Im Vorquartal hatte Konzernchef Wael Sawan das schwächere Abschneiden der wichtigen Gassparte vor allem auf Schwankungen infolge von geopolitischen Entwicklungen zurückgeführt. Die Konzerne der Branche hatten etwa mit einem Rückgang bei den Ölpreisen zu kämpfen. Shell und seine Konkurrenten, wie BP, Chevron und TotalEnergies reagierten mit dem Abbau von Arbeitsplätzen, reduzierten Investitionen - und in einigen Fällen auch geringeren Aktienrückkäufen.

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse zum dritten Quartal will Shell sein Aktienrückkaufprogramm nun aber fortsetzen. Im laufenden vierten Quartal sollen Papiere im Wert von 3,5 Milliarden Dollar zurückgekauft werden.

In London notiert die Shell-Aktie zeitweise 0,57 Prozent höher bei 28,92 Pfund.

/lew/mne/zb

LONDON (dpa-AFX)

