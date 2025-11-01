DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar? Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar?
Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
32,90 EUR +0,46 EUR +1,42 %
STU
30,17 CHF -0,06 CHF -0,21 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 186,69 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

08:16 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,90 EUR 0,46 EUR 1,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei erneut geprägt gewesen von starken Barmittelzuflüssen, die die Ausschüttungen an die Anleger untermauerten, schrieb Henry Tarr am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er hob zudem die Bilanzstärke des Energiekonzerns hervor./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
32,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,48 £		 Abst. Kursziel*:
14,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,30 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
31.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Analysten sehen bei Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Potenzial
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart
finanzen.net Shell-Aktie etwas fester: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe
Dow Jones Shell verdient mehr als erwartet und behält Aktienrückkäufe bei
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone
reNEWS Shell formally ends Atlantic Shores involvement
Zacks Shell (SHEL) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Benzinga Shell Extends Buyback Spree With $3.5 Billion Plan After Profit Beat
RTE.ie Shell third-quarter profit beats expectations
Financial Times Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump
Financial Times Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump
Zacks Halliburton Partners With Shell for ROCS Deepwater Solution
Zacks Shell (SHEL) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen