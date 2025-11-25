DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.379 +1,0%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.237 +0,9%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,75 +0,2%Gold 4.168 +0,9%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 180,96 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

08:26 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,60 EUR 0,02 EUR 0,06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3000 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Den Briten gehe im Sprint etwas die Luft aus, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Shell spiele weiter eine Rolle in jedem Energieportfolio. Nach ihrer guten Kursentwicklung seien die Aktien allerdings nicht mehr günstig und es kämen mittelfristig einige Herausforderungen auf den Konzern zu. In einem Marktabschwung hätte Shell aber die besten Defensivqualitäten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,66 £		 Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,67 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,44%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,90 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

