MÄRKTE EUROPA/DAX und Euro-Stoxx-50 mit Allzeithochs - Minen- und Ölwerte gesucht

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es zum Wochenschluss nach oben. Schon früh im Jahr stehen mögliche Fusionen auf der Agenda, aber auch Übernahmen und Börsengänge dürften mit Blick auf die exzellente Stimmung am Kapitalmarkt und der hohen Liquidität bereits an Fahrt gewinnen. Nach der jüngsten Rally bei den Metallen gilt hier "big is beautiful" und so verhandeln Glencore und Rio Tinto wieder über einen möglichen Zusammenschluss. Ansonsten geht es vor allem für Technologie - und Ölwerte nach oben. Damit ist der DAX am Berichtstag mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 25.230 Punkten der Underperformer in Europa. Dennoch markierte der Index bei 25.262 Punkten ein Rekordhoch.

Der Euro-Stoxx-50 steigt dagegen um 1,1 Prozent auf 5.967 Punkte - vor allem getrieben vom Technologiesektor. Der Index markierte am Vormittag ebenfalls ein Allzeithoch. Die mögliche Fusion befeuert zudem den Bergbausektor - auch Ölwerte zeigen sich fest und heben so den Stoxx-50 um 0,8 Prozent nach oben.

US-Arbeitsmarktbericht und Zollurteil im Fokus

Mit dem US-Arbeitsmarktbericht steht am Nachmittag der wichtigste Termin der Woche auf der Agenda. Der Stellenaufbau hat sich jüngst verlangsamt, zu einem nachhaltigen Einbruch der Stellenzahlen ist es aber nicht gekommen. Dennoch haben einige FOMC-Mitglieder auch mit Blick auf die Verlangsamung des Beschäftigungsanstiegs vor Risiken am Arbeitsmarkt gewarnt und die letzte Zinssenkung damit gerechtfertigt, ungeachtet der hohen Inflation. Vor diesem Hintergrund haben für die Marktstrategen der Helaba die Payrolls das Potenzial, die Zinssenkungserwartungen zu beeinflussen, die allerdings nicht besonders stark ausgeprägt sind.

Zudem wird auf das Oberste Gericht der USA geblickt. Es könnte sich zur Rechtmäßigkeit der Strafzölle der US-Regierung äußern. Diese wurden hauptsächlich per Dekret eingeführt. Sollten die Richter die Zölle als unrechtmäßig befinden, gehen Analysten davon aus, dass die US-Administration andere Wege und Mittel suchen werde, um an diesen festzuhalten.

Rio Tinto und Glencore vor möglicher Fusion

Rio Tinto (-2,4%) und Glencore(+11,1%) verhandeln über eine Fusion, aus der das weltweit größte Bergbau-Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar hervorgehen könnte. Der aktuelle Wettlauf um Kupfer und andere wichtige Metalle begünstigt derzeit große Übernahmen in der Branche. Damit wird eine Fusion wieder aufgegriffen, die erstmals vor etwa einem Jahr diskutiert wurde. Damals begannen die USA und andere Länder, ihre Lieferketten für Metalle und Mineralien neu zu ordnen. "Im Kern geht es um den Wettlauf um Kupfer und andere natürliche Ressourcen - was sich meiner Ansicht nach auch auf geopolitischer Ebene widerspiegelt, etwa in Trumps Vorstoß in Richtung Venezuela und Grönland", heißt es von Marktstratege Neil Wilson von Saxomarkets. Analysten glauben, dass BHP (-0,4%) einer Fusion der beiden zum größten Rohstoffkonzern der Welt nicht tatenlos zusehen werde. Es könnte mithin ein Bieterstreit drohen.

Geopolitik treibt Ölpreis

Die Geopolitik steht beim Ölpreis im Fokus. Neu ist hier die politische Unsicherheit im Iran, wo sich die Proteste wohl weiter ausbreiten. Diese haben sich über Nacht verschärft, und es sieht so aus, als könnte sich die Lage weiter zuspitzen - ein möglicher Regimewechsel würde erhebliche geopolitische Risiken sowie Risiken für die Energiemärkte mit sich bringen. Rohöl der Sorte Brent steigt über 62,50 US-Dollar, der Sub-Index der Ölwerte legt um 1,8 Prozent zu Bei den Einzelwerten ziehen BP und Shell um bis zu 2,4 Prozent an.

Mit Aufschlägen von 2,9 Prozent führen Technologiewerte in Europa die Gewinnerliste an. Stützend wirken die jüngsten Umsatzzahlen von TSMC. Diese sind im Dezember laut Equita mit einem Zuwachs von 20 Prozent weit über der Schätzung von 13 Prozent geblieben. Nach Einschätzung der Analysten dürfte vor allem der Bereich High-Performing-Computing (HPC), der Chips für KI-Anwendungen produziert, für die Zuwächse verantwortlich sein.

Dazu hat Teamviewer vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Meldung wirke stabilisierend, da keine weitere operative Verschlechterung sichtbar werde und sich für 1E erstmals ein konstruktives Signal zeige, so die DZ Bank. Der Kurs zieht um 7,3 Prozent an.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.966,64 +1,1% 62,32 +1,9%

Stoxx-50 5.056,32 +0,8% 40,55 +2,0%

DAX 25.229,72 +0,4% 102,26 +2,6%

MDAX 32.182,24 +0,3% 99,21 +4,8%

TecDAX 3.820,20 +1,1% 40,15 +4,4%

SDAX 18.044,76 +0,8% 134,52 +4,3%

CAC 8.310,67 +0,8% 67,21 +1,2%

SMI 13.358,32 +0,1% 7,50 +0,6%

ATX 5.389,43 -0,4% -22,66 +1,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1641 -0,2% 1,1659 1,1666 -0,8%

EUR/JPY 183,57 +0,4% 182,88 183,00 -0,7%

EUR/CHF 0,9315 +0,0% 0,9311 0,9318 +0,0%

EUR/GBP 0,8680 +0,0% 0,8677 0,8678 -0,5%

USD/JPY 157,69 +0,5% 156,85 156,86 +0,0%

GBP/USD 1,3411 -0,2% 1,3437 1,3442 -0,2%

USD/CNY 7,0107 -0,1% 7,0189 7,0183 -0,1%

USD/CNH 6,9809 -0,0% 6,9814 6,9823 +0,1%

AUS/USD 0,6674 -0,4% 0,6703 0,6698 +0,4%

Bitcoin/USD 90.303,60 -0,9% 91.128,35 90.814,10 +2,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,29 57,76 +0,9% 0,53 +1,1%

Brent/ICE 62,53 61,99 +0,9% 0,54 +2,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.466,06 4.476,70 -0,2% -10,64 +3,6%

Silber 77,70 77,00 +0,9% 0,70 +8,0%

Platin 1.975,74 1.948,43 +1,4% 27,31 +11,1%

Kupfer 5,75 5,75 0% 0,00 +39,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

