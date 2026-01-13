DAX24.990 -1,2%Est505.935 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -1,0%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.830 -1,0%Euro1,1640 +0,5%Öl64,19 ±-0,0%Gold4.666 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- US-Börsen im Feiertag -- Bitcoin, D-Wave, adidas, Nordex, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put
Daily Journal Corp: Software-Wachstum trifft auf gehebeltes Banken-Portfolio Daily Journal Corp: Software-Wachstum trifft auf gehebeltes Banken-Portfolio
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Beazley auf Rekordhoch nach Zurich-Kaufgebot

19.01.26 14:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beazley PLC
13,00 EUR 3,75 EUR 40,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
572,80 CHF -4,40 CHF -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Kursfeuerwerk und einem Rekordhoch haben die Aktien von Beazley auf ein Kaufgebot des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich (Zurich Insurance) reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des britischen Spezialversicherers 42 Prozent im Plus bei 1.164 Pence. Die Zurich-Titel verloren hingegen 1,4 Prozent. Die Nachricht sorgte auch im europäischen Versicherungssektor für Bewegung: Der zuvor schwächere Branchenindex Stoxx Europe 600 Insurance drehte ins Plus.

Wer­bung

Zurich macht den Beazley-Aktionären eine auf 1.280 Pence je Aktie aufgestockte Kaufofferte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs einer Prämie von 56 Prozent, teilten die Schweizer mit. Zuvor hatte Zurich laut eigenen Angaben 1.230 Pence in bar je Beazley-Papier geboten. Diesen Vorschlag habe der Verwaltungsrat der Briten jedoch Ende letzter Woche als signifikant unterbewertet zurückgewiesen./edh/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beazley

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beazley

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Beazley PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung